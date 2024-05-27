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В правительстве рассказали о путях развития российского автопрома

В правительстве рассказали о путях развития российского автопрома - 27.05.2024, ПРАЙМ

В правительстве рассказали о путях развития российского автопрома

Россия имеет четкие цели развития собственного автомобильного производства в стране, для реализации новых промышленных проектов необходимо время, и результаты... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T19:18+0300

2024-05-27T19:18+0300

2024-05-27T19:19+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия имеет четкие цели развития собственного автомобильного производства в стране, для реализации новых промышленных проектов необходимо время, и результаты накапливаются постепенно, говорится в ответах кабмина на вопросы депутатов Госдумы, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время есть чёткие цели развития собственного автомобильного производства в РФ, которые обозначены в утверждённой стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года. Ключевые положения стратегии направлены на достижение технологического суверенитета в автопроме и в смежных отраслях, создание собственной санкционно-стойкой компонентной и инженерной базы, сохранение и развитие собственных компетенций и технологических процессов. В соответствии с целевым сценарием развития предусмотрена планомерно нарастающая доля произведённых в РФ автомобилей в общей структуре рынка – до уровня 83% в 2035 году", - говорится в документе. Там напоминается, что производственные площадки, которые принадлежали компаниям из недружественных стран, перешли российским собственникам и часть из них уже запустили производство, либо перезапуск производства осуществится в ближайшее время. Указывается, что с учётом уже проделанной работы восстанавливается не только рынок, но и производство - объём в 2023 году составил более 720 тысячи единиц, что на 16% больше, чем в 2022 году. "Для повышения качества и уровня доступности отечественных автомобилей в первую очередь важен эффект масштаба – чем больше будут объёмы производства российских предприятий, тем выгоднее будет ценообразование на конкретные модели. Для этого, помимо платёжеспособного спроса, важно обеспечить российское производство достаточным количеством комплектующих", - отмечается в документе. Данная работа, указано в ответе, также активно ведется с отечественным отраслевым сообществом, создание собственной компонентной базы – одна из приоритетных задач стратегии. Господдержка также оказывается производителям по линии субсидирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, специальной программы Фонда развития промышленности (с 2022 по 2023 годы в рамках программы "Автокомпоненты" Фондом развития промышленности профинансирован 41 проект, объем предоставленных займов составил около 89,33 миллиарда рублей; дополнительно в настоящее время на разных стадиях рассмотрения Фонда развития промышленности находится еще 30 проектов на 52,6 миллиарда рублей), субсидирование затрат на реинжиниринг. "В свою очередь следует отметить, что для реализации новых промышленных проектов необходимо время, и результаты накапливаются постепенно. Проекты, которые в рамках данных мер были профинансированы в 2022-2023 году, выйдут на индустриальную фазу в течение полутора-двух лет (2024-2025 годы). Реальные результаты планируется увидеть уже спустя 4-5 лет после начала работ по строительству этих импортозамещающих производств, вместе с их выходом на максимальные мощности", - пишет кабмин.

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