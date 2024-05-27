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Давление на рынки не ослабевает: бумаги обновляют исторические минимумы

Давление на рынки не ослабевает: бумаги обновляют исторические минимумы - 27.05.2024, ПРАЙМ

Давление на рынки не ослабевает: бумаги обновляют исторические минимумы

Распродажи прокатились по всему рынку. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 1,34% до 3396,5 пункта, индекс РТС просел на 0,77%, до 1195,58 пункта, несмотря на... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T08:47+0300

2024-05-27T08:47+0300

2024-05-27T09:30+0300

экономика

мнения аналитиков

курсы валют

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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Распродажи прокатились по всему рынку. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 1,34% до 3396,5 пункта, индекс РТС просел на 0,77%, до 1195,58 пункта, несмотря на продолжающееся укрепление рубля, который впервые с февраля опустился ниже 90 рублей за доллар. Локальным фактором поддержки национальной валюты выступает приближение пика фискальных платежей (28 мая), когда экспортеры продают валюту на внутреннем рынке, чтобы провести рублевые платежи по налоговым обязательствам.Среди немногочисленных бумаг в "зеленой" зоне оказались акции "Совкомфлота" после публикации результатов за I квартал 2024 года, которые оказались слабее показателей прошлого года, но в целом лучше, чем ожидали аналитики. Последующие кварталы для "Совкомфлота" также будут слабее на фоне высокой базы 2023 года. Тем не менее рост доли долгосрочных контрактов и наличие достаточно молодого флота в условиях мирового дефицита судов сохраняет за компанией место крупного игрока, который продолжит удерживать свою долю рынка.В лидерах снижения оказались акции Cian. После публикации неплохой отчетности за I квартал 2024 года менеджмент компании дал понять, что в последующих кварталах результаты могут оказаться под давлением сужающегося спроса на рынке недвижимости из-за последствий высоких процентных ставок.Бумаги "Cегежи" продолжают обновлять исторические минимумы после публикации ожидаемо слабых результатов за I квартал 2024 года. Финансовое положение компании остается тяжелым на фоне высокого долга и не самой радужной конъюнктуры в лесной промышленности России, которая страдает из-за сокращения экспорта в Европу и США, в то время как китайские партнеры не в силах компенсировать западных покупателей.Компании продолжают отказываться от выплаты дивидендов: совет директоров Carmoney рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год в связи с необходимостью инвестиций в развитие компании.Совет директоров "Южуралзолота" также рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, но обещал вернуться к вопросу о дивидендах по итогам I полугодия 2024 года.Сегодня "МТС Банк" раскроет результаты по МСФО за I квартал 2024 года, а Henderson опубликует операционные результаты за апрель 2024 года.В преддверии встречи ОПЕК+, назначенной на 2 июня, не исключаем роста волатильности на рынке нефти. Учитывая приближение цен на Brent к $80 за баррель, что является нижней границей комфортного диапазона цен для альянса, рынок закладывает продление добровольных сокращений добычи, основной вопрос заключается в том, на какой срок – до конца III квартала или до конца года? Мы придерживаемся консервативного прогноза, полагая что картель не увеличит квоты на сокращение и продлит его до конца сентября.

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2024

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, курсы валют