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Названы плюсы заключения договора при сдаче квартиры в аренду

Названы плюсы заключения договора при сдаче квартиры в аренду - 27.05.2024, ПРАЙМ

Названы плюсы заключения договора при сдаче квартиры в аренду

Устные договоренности при сдаче жилья в аренду без договора не будут иметь силы в суде, сообщила РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Ирина Блинкова. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T06:25+0300

2024-05-27T06:25+0300

2024-05-27T06:25+0300

недвижимость

аренда квартиры

договор аренды

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Устные договоренности при сдаче жилья в аренду без договора не будут иметь силы в суде, сообщила РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Ирина Блинкова. Она порекомендовала при сдаче или найме квартиры в обязательном порядке заключать договор найма, где будут прописаны основные моменты, гарантирующие соблюдение интересов для обеих сторон договора. Блинкова отметила, что заключенный устно договор противоречит положениям статьи 674 Гражданского кодекса РФ, по которой договор найма жилого помещения заключается в письменной форме. Поэтому если стороны проигнорировали эти нормы закона и договор найма жилого помещения был заключен в устной форме, то при возникновении разногласий такая сделка будет признана ничтожной. Если письменный документ документ отсутствует, любые устные договоренности между сторонами не имеют юридической силы, а участники сделки могут полагаться исключительно на порядочность друг друга. "Следовательно, в случае возникновения разногласий добиться защиты своих прав и интересов через суд будет невозможно ни одной из сторон", — пояснила эксперт. Она предупредила, что там, где отсутствует официально заключенный договор о найме жилого помещения, нередко возникают разные риски, как для хозяина квартира, так и для нанимателей. К таким рискам для хозяина квартиры относятся проблемы с оплатой (когда наниматели жилья платят за наем с задержками или не платят вовсе), внезапный отъезд (когда квартирант внезапно съезжает раньше срока, при этом чаще всего не заплатив), субаренда (когда квартиранты пересдают жилье), порча или пропажа имущества, а также проблемы с соседями из-за нанимателей (шум, антисанитария, повреждение общего имущества). Для нанимателей рисками являются неожиданное повышение стоимости платы за наем и трудности с возвратом залога. "И это далеко не исчерпывающий список", — добавила Блинкова. Эксперт также напомнила, что договор нужно составить грамотно: описать объект с указанием адреса, наймодателя и нанимателя с указанием паспортных данных, срок найма и сумму, за которую нанимается жилое помещение, с указанием, что включено в данную сумму (или не включено), ответственность сторон. Блинкова порекомендовала составлять акт, в котором будет прописано все имущество, в том числе его состояние на момент подписания договора, находящееся в помещении и передаваемое в пользование нанимателю. Стороны могут заключить как краткосрочный договор (до одного года) найма жилого помещения, так и долгосрочный - на срок, не превышающий пяти лет (если в договоре срок не определен, то он считается заключенным на пять лет). Последний требует обязательной регистрации в Росреестре и считается заключенным лишь с этого момента. "Подытожив все вышесказанное, можно заключить, что на какой бы срок не снималось жилье, на несколько дней, месяцев или лет, важно оформлять сделку в форме договора найма жилого помещения, в котором четко зафиксировать ключевые моменты и ответственность сторон, что позволит избежать множество проблем в будущем в случае возникновения конфликта", - добавила эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, аренда квартиры, договор аренды