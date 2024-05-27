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Люксембургские власти ответили на требование Фридмана вернуть его активы

Люксембургские власти ответили на требование Фридмана вернуть его активы - 27.05.2024, ПРАЙМ

Люксембургские власти ответили на требование Фридмана вернуть его активы

Люксембургские власти "в курсе" требований российского бизнесмена Михаила Фридмана по возвращению его замороженных в этой стране активов, но она намерена... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T07:22+0300

2024-05-27T07:22+0300

2024-05-27T07:22+0300

экономика

бизнес

ес

михаил фридман

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. Люксембургские власти "в курсе" требований российского бизнесмена Михаила Фридмана по возвращению его замороженных в этой стране активов, но она намерена соблюдать введенные против него санкции несмотря ни на что. Об этом заявил РИА Новости представитель правительства Люксембурга.Ранее российское издание "Ведомости" сообщило со ссылкой на свои источники, что Фридман требует от Люксембурга 15,8 миллиарда долларов. По данным газеты, спор связан с заморозкой его активов, расцениваемую им как экспроприацию. "Являясь государством-членом Евросоюза, Люксембург соблюдает санкции ЕС. Люксембургское правительство в курсе запроса господина Фридмана. В настоящее время нет каких-либо судебных разбирательств по данному вопросу", — сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о возможных переговорах с бизнесменом и добавил, что власти Люксембурга не могут давать каких-либо других комментариев по данной теме. Согласно информации "Ведомостей", Фридман через представителей предложил люксембургским властям начать мирные переговоры о выплате ему компенсации за "экспроприированные" активы, при этом в случае отказа он намерен обратиться с иском в международный арбитраж. Также отмечалось, что адвокаты предпринимателя направили уведомление люксембургским властям еще в феврале, но ответа до сих пор не получили. Суд ЕС общей юрисдикции 10 апреля постановил исключить российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС, посчитав их включение в "черные списки" необоснованным. Позднее представитель ЕС сообщил РИА Новости, что предприниматели Авен и Фридман, несмотря на решение Суда ЕС, пока останутся под европейскими санкциями. По его словам, суд аннулировал решение о санкциях против них, принятое в 2022 году, а также его продление до марта 2023 года. Вместе с тем Совет ЕС своими решениями в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил ограничения против Авена и Фридмана на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства, а, следовательно, санкции, по мнению ЕС, остаются в силе. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах ЕС, гражданам и компаниям объединения запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240524/sanktsii-848491351.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ес, михаил фридман