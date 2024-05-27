Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Люксембургские власти ответили на требование Фридмана вернуть его активы - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240527/lyuksemburg-848529458.html
Люксембургские власти ответили на требование Фридмана вернуть его активы
Люксембургские власти ответили на требование Фридмана вернуть его активы - 27.05.2024, ПРАЙМ
Люксембургские власти ответили на требование Фридмана вернуть его активы
Люксембургские власти "в курсе" требований российского бизнесмена Михаила Фридмана по возвращению его замороженных в этой стране активов, но она намерена... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T07:22+0300
2024-05-27T07:22+0300
экономика
бизнес
ес
михаил фридман
https://cdnn.1prime.ru/img/83256/84/832568480_0:80:3021:1779_1920x0_80_0_0_1ed9ed5957f18d14271933b7b9cc66d9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. Люксембургские власти "в курсе" требований российского бизнесмена Михаила Фридмана по возвращению его замороженных в этой стране активов, но она намерена соблюдать введенные против него санкции несмотря ни на что. Об этом заявил РИА Новости представитель правительства Люксембурга.Ранее российское издание "Ведомости" сообщило со ссылкой на свои источники, что Фридман требует от Люксембурга 15,8 миллиарда долларов. По данным газеты, спор связан с заморозкой его активов, расцениваемую им как экспроприацию. "Являясь государством-членом Евросоюза, Люксембург соблюдает санкции ЕС. Люксембургское правительство в курсе запроса господина Фридмана. В настоящее время нет каких-либо судебных разбирательств по данному вопросу", — сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о возможных переговорах с бизнесменом и добавил, что власти Люксембурга не могут давать каких-либо других комментариев по данной теме. Согласно информации "Ведомостей", Фридман через представителей предложил люксембургским властям начать мирные переговоры о выплате ему компенсации за "экспроприированные" активы, при этом в случае отказа он намерен обратиться с иском в международный арбитраж. Также отмечалось, что адвокаты предпринимателя направили уведомление люксембургским властям еще в феврале, но ответа до сих пор не получили. Суд ЕС общей юрисдикции 10 апреля постановил исключить российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС, посчитав их включение в "черные списки" необоснованным. Позднее представитель ЕС сообщил РИА Новости, что предприниматели Авен и Фридман, несмотря на решение Суда ЕС, пока останутся под европейскими санкциями. По его словам, суд аннулировал решение о санкциях против них, принятое в 2022 году, а также его продление до марта 2023 года. Вместе с тем Совет ЕС своими решениями в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил ограничения против Авена и Фридмана на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства, а, следовательно, санкции, по мнению ЕС, остаются в силе. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах ЕС, гражданам и компаниям объединения запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20240524/sanktsii-848491351.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83256/84/832568480_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b31d85fe87b081a6e69978b73ff85bde.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ес, михаил фридман
Экономика, Бизнес, ЕС, Михаил Фридман
07:22 27.05.2024
 
Люксембургские власти ответили на требование Фридмана вернуть его активы

Власти Люксембурга заявили, что будут соблюдать санкции ЕС против Фридмана

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Вид на Люксембург
 Вид на Люксембург - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. Люксембургские власти "в курсе" требований российского бизнесмена Михаила Фридмана по возвращению его замороженных в этой стране активов, но она намерена соблюдать введенные против него санкции несмотря ни на что. Об этом заявил РИА Новости представитель правительства Люксембурга.
Ранее российское издание "Ведомости" сообщило со ссылкой на свои источники, что Фридман требует от Люксембурга 15,8 миллиарда долларов. По данным газеты, спор связан с заморозкой его активов, расцениваемую им как экспроприацию.
"Являясь государством-членом Евросоюза, Люксембург соблюдает санкции ЕС. Люксембургское правительство в курсе запроса господина Фридмана. В настоящее время нет каких-либо судебных разбирательств по данному вопросу", — сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о возможных переговорах с бизнесменом и добавил, что власти Люксембурга не могут давать каких-либо других комментариев по данной теме.
Согласно информации "Ведомостей", Фридман через представителей предложил люксембургским властям начать мирные переговоры о выплате ему компенсации за "экспроприированные" активы, при этом в случае отказа он намерен обратиться с иском в международный арбитраж. Также отмечалось, что адвокаты предпринимателя направили уведомление люксембургским властям еще в феврале, но ответа до сих пор не получили.
Суд ЕС общей юрисдикции 10 апреля постановил исключить российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС, посчитав их включение в "черные списки" необоснованным.
Позднее представитель ЕС сообщил РИА Новости, что предприниматели Авен и Фридман, несмотря на решение Суда ЕС, пока останутся под европейскими санкциями. По его словам, суд аннулировал решение о санкциях против них, принятое в 2022 году, а также его продление до марта 2023 года. Вместе с тем Совет ЕС своими решениями в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил ограничения против Авена и Фридмана на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства, а, следовательно, санкции, по мнению ЕС, остаются в силе.
Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах ЕС, гражданам и компаниям объединения запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС
24 мая, 16:46
 
ЭкономикаБизнесЕСМихаил Фридман
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала