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Названы основные правовые пробелы россиян в вопросах недвижимости - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Названы основные правовые пробелы россиян в вопросах недвижимости
Названы основные правовые пробелы россиян в вопросах недвижимости - 27.05.2024, ПРАЙМ
Названы основные правовые пробелы россиян в вопросах недвижимости
Жители РФ часто не понимают сути документов в сфере недвижимости, например, полагают, что договор дарения легко отменить, а завещание гарантирует, что они... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T06:01+0300
2024-05-27T06:01+0300
недвижимость
россияне
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Жители РФ часто не понимают сути документов в сфере недвижимости, например, полагают, что договор дарения легко отменить, а завещание гарантирует, что они получат квартиру после смерти ее собственника. Об этом рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Отмечается, что многие россияне уверены в том, что договор дарения можно легко отменить, если, например, испортились отношения между сторонами сделки. "Но это далеко не так: по закону для возврата подарка в судебном порядке есть только одна причина — если одаряемый покушался на жизнь и здоровье дарителя или его родственников. Кроме того, подписывая договор дарения, не все осознают, что одаряемый может в любой момент выселить дарителя из квартиры", — пояснил собеседник агентства. Еще одним частым заблуждением, по словам экспертов, является отношение россиян к завещаниям, так как, многие считают, что завещанная им квартира обязательно станет их собственностью после смерти наследодателя. Однако завещание, в отличие от договора дарения, можно изменить в любой момент и при этом ставить наследника в известность не нужно. Кроме того, россияне заблуждаются по поводу согласия супругов на сделки с недвижимостью, приобретенной в браке. Многие не знают, что такое согласие нередко нужно даже тогда, когда супруги находятся в разводе. "Не все осведомлены и об ограничениях на сделки с недвижимым имуществом для недееспособных лиц или, к примеру, для тех, кто признан банкротом", — рассказал собеседник агентства. По его словам, указанные категории лиц не вправе распоряжаться своим имуществом самостоятельно. Когда человек недееспособен, сделку от его имени совершает опекун, который должен получить разрешение от органов опеки и попечительства. При этом имуществом гражданина-банкрота, которое составляет конкурсную массу, может распоряжаться только финансовый управляющий. Также не все россияне осведомлены о некоторых изменениях в законодательстве. В частности многие уверены, что могут самостоятельно проверить, является ли продавец квартиры ее реальным владельцем. Но данные о собственниках в Едином государственном реестре недвижимости с 1 марта 2023 года скрыты для посторонних лиц. Теперь, чтобы узнать их ФИО и дату рождения, необходимо обратиться к нотариусу, рассказал собеседник агентства.
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недвижимость, россияне
Недвижимость, россияне
06:01 27.05.2024
 
Названы основные правовые пробелы россиян в вопросах недвижимости

ФНП: россияне часто не понимают сути документов в сфере недвижимости

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРеализация программы по расселению из ветхого и аварийного жилья в Забайкалье
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© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Жители РФ часто не понимают сути документов в сфере недвижимости, например, полагают, что договор дарения легко отменить, а завещание гарантирует, что они получат квартиру после смерти ее собственника. Об этом рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
Отмечается, что многие россияне уверены в том, что договор дарения можно легко отменить, если, например, испортились отношения между сторонами сделки.
"Но это далеко не так: по закону для возврата подарка в судебном порядке есть только одна причина — если одаряемый покушался на жизнь и здоровье дарителя или его родственников. Кроме того, подписывая договор дарения, не все осознают, что одаряемый может в любой момент выселить дарителя из квартиры", — пояснил собеседник агентства.
Еще одним частым заблуждением, по словам экспертов, является отношение россиян к завещаниям, так как, многие считают, что завещанная им квартира обязательно станет их собственностью после смерти наследодателя. Однако завещание, в отличие от договора дарения, можно изменить в любой момент и при этом ставить наследника в известность не нужно.
Кроме того, россияне заблуждаются по поводу согласия супругов на сделки с недвижимостью, приобретенной в браке. Многие не знают, что такое согласие нередко нужно даже тогда, когда супруги находятся в разводе.
"Не все осведомлены и об ограничениях на сделки с недвижимым имуществом для недееспособных лиц или, к примеру, для тех, кто признан банкротом", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, указанные категории лиц не вправе распоряжаться своим имуществом самостоятельно. Когда человек недееспособен, сделку от его имени совершает опекун, который должен получить разрешение от органов опеки и попечительства. При этом имуществом гражданина-банкрота, которое составляет конкурсную массу, может распоряжаться только финансовый управляющий.
Также не все россияне осведомлены о некоторых изменениях в законодательстве. В частности многие уверены, что могут самостоятельно проверить, является ли продавец квартиры ее реальным владельцем. Но данные о собственниках в Едином государственном реестре недвижимости с 1 марта 2023 года скрыты для посторонних лиц. Теперь, чтобы узнать их ФИО и дату рождения, необходимо обратиться к нотариусу, рассказал собеседник агентства.
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