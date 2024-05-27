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Рубль сильно вырос перед завершением налогового периода мая

Рубль сильно вырос перед завершением налогового периода мая - 27.05.2024, ПРАЙМ

Рубль сильно вырос перед завершением налогового периода мая

Рубль в понедельник уверенно вырос на фоне конвертации экспортерами валюты под налоги перед завтрашним завершением налогового периода мая: курсы доллара, юаня и | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T21:30+0300

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2024-05-27T21:31+0300

экономика

рубль

экспортеры

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Рубль в понедельник уверенно вырос на фоне конвертации экспортерами валюты под налоги перед завтрашним завершением налогового периода мая: курсы доллара, юаня и евро продолжили обновлять минимумы с января, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 91 копейку, до 88,62 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,18 рубля, евро – на 1,02 рубля, до 96,28 рубля. Доллар сегодня максимально падал до 88,32 рубля, юань – до 12,14 рубля, евро – до 95,90 рубля, все валюты обновили минимумы с января. Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 168,8 миллиарда рублей против 31,5 миллиарда по евро и 97,7 миллиарда по доллару. Доллар упал к рублю на 1%, юань – на 0,9%, евро – на 1%. РУБЛЬ НА МАКСИМУМАХ Курс рубля в понедельник уверенно рос против основных валюта на Московской бирже, отыгрывая конвертацию валюты экспортерами под завтрашний пик налогового периода мая. В итоге курсы инвалют к рублю обновили минимумы с мая. "Укрепление рубля происходит в условиях относительно высоких цен на нефть и снижения импорта. Так, по предварительным данным Банка России, в январе-апреле экспорт товаров и услуг находился вблизи значений 2023 года за аналогичный же период. Импорт при этом снизился на 10%. Кроме того, вероятно, в последние недели на валютный рынок поступает валютная выручка, полученная от продажи нефти по более высоким ценам, чем сейчас. В настоящее время рубль также получает поддержку от подготовки к налоговому периоду", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Стоимость нефти к 20.45 мск росла на 1,2%, до 82,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 104,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Несмотря на текущий рост рубля, спрос на инвалюту на внутреннем рынке остается высоким, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Давление на рубль также формируют повышенные бюджетные расходы. Оценивая баланс факторов, можно предположить, что рубль находится у пика своего укрепления, и уже на этой неделе доллар может направиться к уровню 90 рублей", - добавляет он. К концу года более вероятным представляется умеренное ослабление рубля: курс поднимется до уровня 95 рублей за доллар, полагает Федосов из УК "Первая". Этому будут способствовать сезонное увеличение импорта, а также поступление на рынок валютной выручки, полученной от продажи нефти по более низким ценам, чем в апреле, поясняет он. "Текущие котировки представляются благоприятными для покупки иностранной валюты, но при формировании сбережений лучше, как и раньше, следовать принципу диверсификации, распределяя средства между иностранной валютой и рублевыми инструментами", - рекомендует Федосов.

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рубль, экспортеры