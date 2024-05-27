https://1prime.ru/20240527/shtraf-848539900.html

Россиян смогут штрафовать за пьяную езду на электросамокатах

Россиян смогут штрафовать за пьяную езду на электросамокатах - 27.05.2024, ПРАЙМ

Россиян смогут штрафовать за пьяную езду на электросамокатах

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается штрафовать за пьяную езду на электросамокатах | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T12:07+0300

2024-05-27T12:07+0300

2024-05-27T12:09+0300

россия

госдума

штраф

https://cdnn.1prime.ru/img/84212/99/842129970_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_eea1920e899b5dd913c953e171b7890c.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается штрафовать за пьяную езду на электросамокатах на сумму до 30 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект в апреле внесла в Госдуму группа сенаторов. "Дополнить статьей 12.81 следующего содержания: "Статья 12.81. Управление средством индивидуальной мобильности (СИМ – ред.) в состоянии опьянения. Управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей", - сказано в тексте проекта закона. Законопроектом также предлагается штрафовать водителей СИМ или велосипедов за превышение установленной скорости движения. Таким образом, документом предлагают при превышении на 5–10 км/ч штрафовать от 500 до 800 рублей, на 10–15 км/ч — от 2 до 2,5 тысяч рублей, на 15–20 км/ч — от 3 до 3,5 тысяч рублей, если превышение еще больше — от 4 до 5 тысяч рублей. "Дополнить частью 7 следующего содержания: Нарушение требований к перевозке пассажиров, установленных Правилами дорожного движения, лицом, использующим для передвижения средство индивидуальной мобильности, или велосипедистом влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей", - сказано в проекте закона. Законопроект предусматривает в случае принятия, что при перевозке ребёнка будет накладываться штраф до 5 тысяч рублей. За перевозку грузов и буксировку с нарушениями авторы инициативы предлагают ввести штраф в 1 тысячу рублей. "Дополнить статьей 12.39 следующего содержания: "Статья 12.39. Создание помех лицом, использующим для передвижения средство индивидуальной мобильности, или велосипедистом для движения пешеходов. Движение на средстве индивидуальной мобильности или велосипеде по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон, повлекшее создание помех для движения пешеходов - влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей", - говорится в документе. Согласно инициативе, на автомагистралях СИМ предлагают приравнять к тихоходному транспорту. Штраф за езду по ним предлагается установить в 1 тысячу рублей. Движение на самокате или велосипеде по проезжей части предлагается приравнять к нарушению ПДД, и водитель в таком случае может наказываться штрафами от 2 до 2,5 тысяч рублей. За самокаты тяжелее 35 килограммов на тротуарах в случае принятия закона нужно будет заплатить от 3 до 3,5 тысяч, а за пересечение дороги на СИМ или велосипеде или создание помех пешеходам предлагается установить штраф в 2–2,5 тысячи рублей, отмечается в документе. Водителей СИМ или велосипедов, которые нарушили ПДД, и это привело к причинению легких травм, предлагается штрафовать от 2 до 5 тысяч рублей. Если вред средней тяжести — от 10 до 15 тысяч. Законопроектом предполагается, что в случае невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке СИМ или велосипеда возможно наложение штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей. "Невыполнение лицом, использующим для передвижения СИМ, требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей", - сказано в проекте закона.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, штраф