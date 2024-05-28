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Стало известно, за какие растения на даче оштрафуют в 2024 году - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, за какие растения на даче оштрафуют в 2024 году
Стало известно, за какие растения на даче оштрафуют в 2024 году - 28.05.2024, ПРАЙМ
Стало известно, за какие растения на даче оштрафуют в 2024 году
В 2024 году дачников в России могут оштрафовать при обнаружении на участке борщевика, наркосодержащих растений и картофеля на продажу. Об этом сообщили РИА... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T06:31+0300
2024-05-28T06:31+0300
дача
растения
штраф
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В 2024 году дачников в России могут оштрафовать при обнаружении на участке борщевика, наркосодержащих растений и картофеля на продажу. Об этом сообщили РИА Недвижимость юристы. Отмечается, что за нарушение правил борьбы с растениями-сорняками предусмотрено административное наказание согласно статье 10.1 КоАП РФ. На федеральном уровне штраф для физических лиц составляет от 300 до 500 рублей. Как правило речь идет о борщевике Сосновского, отметила юрист, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. Младший юрист группы "Яковлев и партнеры" Анастасия Асабина пояснила, что в конкретных субъектах РФ могут вводить собственные санкции. Так, например, в Москве непроведение работ по удалению борщевика влечет за собой штраф в размере от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей, добавила она. В Московской области с 1 марта вступили в силу положения о новых штрафах за нескошенный борщевик. Они варьируются для физлиц от 20 до 50 тысяч рублей, сообщила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. По словам Асабиной, чтобы не подпасть под указанный штраф, владельцу участка придется доказать, "что он хоть безуспешно, но пытался убрать вредоносный сорняк". Для этого необходимо иметь на руках договор, подписанный с компанией, проводившей обработку участка, а также акты выполненных работ", — сказала Асабина. Также предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток по статье 10.5.1 КоАП РФ за выращивание наркосодержащих растений. По словам Асабиной, в текущем году в список таких растений, куда традиционно входят конопля, роза гавайская, шалфей предсказателей, мак снотворный, внесли ипомею трехцветную, известную как вьюнок. Юрист предупредила, что за выращивание более десяти перечисленных выше растений, согласно статье 231 УК РФ, предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет, а за их выращивание в особо крупном размере — на срок до восьми лет. Кроме того, выращивающие картофель на продажу из собственных клубней грозит штрафом в размере до 500 рублей за нарушение правил производства семян сельхозрастений по статье 10.12 КоАП РФ, добавила Асабина. Она пояснила, что закон обязывает покупать картофель для посева с целью дальнейшей продажи урожая в специально предназначенных для этого магазинах. Данная норма не затрагивает тех, кому овощи с огорода нужны исключительно для личного потребления, отметила она. Дачники-коммерсанты, регулярно зарабатывающие на продаже овощей со своего огорода без соответствующей государственной регистрации, например в качестве индивидуального предпринимателя, рискуют быть оштрафованными на сумму от 500 до 2 тысяч рублей по статье 14.1 КоАП РФ, добавила Асабина.
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дача, растения, штраф
дача, растения, штраф
06:31 28.05.2024
 
Стало известно, за какие растения на даче оштрафуют в 2024 году

Юрист Асабина: за борщевик и наркосодержащие растения на даче выпишут штраф

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНа даче
На даче - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В 2024 году дачников в России могут оштрафовать при обнаружении на участке борщевика, наркосодержащих растений и картофеля на продажу. Об этом сообщили РИА Недвижимость юристы.
Отмечается, что за нарушение правил борьбы с растениями-сорняками предусмотрено административное наказание согласно статье 10.1 КоАП РФ. На федеральном уровне штраф для физических лиц составляет от 300 до 500 рублей. Как правило речь идет о борщевике Сосновского, отметила юрист, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова.
Младший юрист группы "Яковлев и партнеры" Анастасия Асабина пояснила, что в конкретных субъектах РФ могут вводить собственные санкции. Так, например, в Москве непроведение работ по удалению борщевика влечет за собой штраф в размере от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей, добавила она.
В Московской области с 1 марта вступили в силу положения о новых штрафах за нескошенный борщевик. Они варьируются для физлиц от 20 до 50 тысяч рублей, сообщила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.
По словам Асабиной, чтобы не подпасть под указанный штраф, владельцу участка придется доказать, "что он хоть безуспешно, но пытался убрать вредоносный сорняк".
Для этого необходимо иметь на руках договор, подписанный с компанией, проводившей обработку участка, а также акты выполненных работ", — сказала Асабина.
Также предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток по статье 10.5.1 КоАП РФ за выращивание наркосодержащих растений. По словам Асабиной, в текущем году в список таких растений, куда традиционно входят конопля, роза гавайская, шалфей предсказателей, мак снотворный, внесли ипомею трехцветную, известную как вьюнок.
Юрист предупредила, что за выращивание более десяти перечисленных выше растений, согласно статье 231 УК РФ, предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет, а за их выращивание в особо крупном размере — на срок до восьми лет.
Кроме того, выращивающие картофель на продажу из собственных клубней грозит штрафом в размере до 500 рублей за нарушение правил производства семян сельхозрастений по статье 10.12 КоАП РФ, добавила Асабина.
Она пояснила, что закон обязывает покупать картофель для посева с целью дальнейшей продажи урожая в специально предназначенных для этого магазинах. Данная норма не затрагивает тех, кому овощи с огорода нужны исключительно для личного потребления, отметила она.
Дачники-коммерсанты, регулярно зарабатывающие на продаже овощей со своего огорода без соответствующей государственной регистрации, например в качестве индивидуального предпринимателя, рискуют быть оштрафованными на сумму от 500 до 2 тысяч рублей по статье 14.1 КоАП РФ, добавила Асабина.
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