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В Счетной палате отметили снижение долговой нагрузки регионов

В Счетной палате отметили снижение долговой нагрузки регионов - 28.05.2024, ПРАЙМ

В Счетной палате отметили снижение долговой нагрузки регионов

Счетная палата РФ проанализировала изменение уровня долговой нагрузки российских регионов в результате предоставления им в 2020-2022 годах бюджетных кредитов и... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T05:16+0300

2024-05-28T05:16+0300

2024-05-28T05:16+0300

экономика

счетная палата

долговая нагрузка

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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Счетная палата РФ проанализировала изменение уровня долговой нагрузки российских регионов в результате предоставления им в 2020-2022 годах бюджетных кредитов и реструктуризации обязательств перед федеральным бюджетом. На снижение уровня долговой нагрузки регионов соответствующие меры поддержки повлияли незначительно, такая оценка ведомства изложена в отчете по итогам проведенного анализа. Всего в 2020-2022 годах для реализации поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по снижению долгового бремени субъектов РФ регионам была предоставлена поддержка на общую сумму 2,8 триллиона рублей, отмечается в отчете. В том числе выданы бюджетные кредиты в объеме 1,6 триллиона рублей и инфраструктурные кредиты на сумму чуть более 250 миллиардов рублей, а также проведена реструктуризация обязательств регионов по ранее выданным бюджетным кредитам в объеме около 878 миллиардов рублей. "В результате предоставления бюджетных кредитов произошло значительное изменение структуры регионального долга. Рыночные заимствования, превалировавшие на начало 2021 года, были замещены бюджетными кредитами, доля которых выросла с 39% до 70%. Объем расходов на обслуживание консолидированного долга снизился на 17,4% - с 100,5 млрд рублей в 2020 году до 82,9 млрд рублей в 2023 году", - отмечает аудитор Алексей Саватюгин, слова которого приводятся в отчете. "В целом уровень долговой нагрузки регионов сократился в 2020-2022 годах с 26,7% до 20,5%. Однако снижение было обеспечено более высокими темпами роста собственных доходов регионов в сравнении с темпами роста регионального госдолга. При этом меры правительства, предусматривающие предоставление бюджетных кредитов и реструктуризацию обязательств регионов, оказали небольшое влияние на уровень долговой нагрузки", - констатирует Саватюгин. Счетная палата отметила, что предоставление инфраструктурных кредитов "значительно увеличивает госдолг регионов", а поступление доходов от реализации инфраструктурных проектов в региональные бюджеты "носит отложенный характер". СИСТЕМНЫЕ НЕДОСТАТКИ В НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ При сопутствующей проверке работы уполномоченных органов госвласти регионов РФ по управлению госдолгом Счетная палата выявила ряд системных недостатков в нормативном регулировании заимствований регионов. В основном такая оценка ведомства обусловлена отсутствием общих требований к политике регионов в стратегических приоритетах госпрограмм, которые являлись основными стратегическими документами в сфере долговой устойчивости регионов. К тому же Счетная палата отметила неполное отражение приоритетов послания президента Федеральному Собранию (от 21 апреля 2021 года) в части снижения долгового бремени регионов и обеспечения долгосрочной устойчивости региональных финансов, и вместе с тем отсутствие единых подходов к распределению лимитов бюджетных кредитов, направляемых регионам на пополнение остатка средств на едином счете регионального бюджета (казначейских кредитов). "По итогам анализа Счетная палата подготовила ряд предложений, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы в сфере государственных заимствований и межбюджетных отношений, в том числе рекомендовала Минфину установить единые подходы при распределении лимитов бюджетных кредитов на пополнение остатка средств единого счета федерального бюджета", - заключило контрольное ведомство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

счетная палата, долговая нагрузка