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ФНС напомнила срок подачи отчетов о движении средств на зарубежных счетах

ФНС напомнила срок подачи отчетов о движении средств на зарубежных счетах - 28.05.2024, ПРАЙМ

ФНС напомнила срок подачи отчетов о движении средств на зарубежных счетах

Россияне, обладающие зарубежными счетами и электронными кошельками, обязаны представить отчеты о движении денежных средств по ним и других финансовых активов в... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T13:48+0300

2024-05-28T13:48+0300

2024-05-28T13:48+0300

россия

фнс

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россияне, обладающие зарубежными счетами и электронными кошельками, обязаны представить отчеты о движении денежных средств по ним и других финансовых активов в налоговые органы до 3 июня, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России. "Для физических лиц – резидентов 3 июня истекает срок представления налоговым органам отчетов за 2023 год о движении денежных средств и других финансовых активов по зарубежным счетам, а также по иностранным электронным кошелькам", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По действующему законодательству, налоговые резиденты РФ обязаны представлять эти отчеты ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным годом. Но в текущем году 1 и 2 июня - выходные дни, поэтому предельный срок представления отчетов переносится на ближайший рабочий день – 3 июня, уточняет ФНС. Отчет можно представить в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или через портал госуслуг, а также в бумажном виде лично или заказным письмом. "Лицам, которые в 2023 году проживали за рубежом в совокупности более 183 дней, представлять отчеты за 2023 год не требуется", - отмечает ведомство. Отчитываться также не нужно, уточняет ведомство, если зарубежные счета были открыты на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, но при условии, что зачисление или списание по счету или остаток средств на конец отчетного года не превышают сумму в иностранной валюте эквивалентом в 600 тысяч рублей.

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