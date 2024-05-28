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ГД ратифицировала соглашение о торговле услугами и об инвестициях в СНГ - 28.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ГД ратифицировала соглашение о торговле услугами и об инвестициях в СНГ
ГД ратифицировала соглашение о торговле услугами и об инвестициях в СНГ - 28.05.2024, ПРАЙМ
ГД ратифицировала соглашение о торговле услугами и об инвестициях в СНГ
Госдума приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и об осуществлении инвестиций в СНГ. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:59+0300
2024-05-28T14:00+0300
экономика
снг
соглашение
инвестиции
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и об осуществлении инвестиций в СНГ. Соглашение было подписано в Сочи в июне 2023 года. Документ подписали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Поскольку Молдавия не подписала соглашение, при этом ранее не заявив о выходе из переговоров по нему, перечни ее обязательств прилагаются к соглашению, но не будут действовать после его вступления в силу, говорится в пояснительной записке к документу. При этом соглашение открыто для присоединения к нему любого государства. "На данный момент процедуры ратификации уже завершили Белоруссия, Киргизия и Таджикистан", - сообщил на заседании Госдумы замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев. Соглашение создаст благоприятные условия для предпринимательской деятельности на территории СНГ, формирования прозрачных и понятных правил для бизнеса и потребителей, говорил на прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом он отмечал, что товарооборот в СНГ за последние четыре года вырос более чем на две трети. Соглашение создает единые правила для всех его участников, главное из которых - недискриминация поставщиков услуг и инвесторов при учреждении ими компаний и филиалов, получении разрешений и лицензий на поставку услуг. Предусмотрены также гарантии защиты инвесторов от незаконного изъятия их собственности, отмечал, в свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Решетников. В части услуг и инвестиций соглашение фактически включает Узбекистан и Таджикистан в преференциальную орбиту ЕАЭС. В секторах промышленности и сельского хозяйства Таджикистан и Узбекистан гарантируют российским инвесторам неухудшение условий. То есть, в случае введения новых ограничений для иностранных инвестиций, они не будут применяться к российским компаниям. Для некоторых особо чувствительных секторов стороны делают исключения из этого правила. К ним отнесены горная промышленность (Таджикистан); атомная энергетика, добыча драгоценных металлов и камней, производство машин и оборудования общего и специального назначения, электрических машин и приборов, транспортного оборудования (Узбекистан). При этом Узбекистан, который не является членом ВТО, обязуется предоставить гарантии доступа на рынок услуг на уровне стандартов организации.
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снг, соглашение, инвестиции
Экономика, СНГ, соглашение, инвестиции
13:59 28.05.2024 (обновлено: 14:00 28.05.2024)
 
ГД ратифицировала соглашение о торговле услугами и об инвестициях в СНГ

ГД ратифицировала соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях в СНГ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и об осуществлении инвестиций в СНГ.
Соглашение было подписано в Сочи в июне 2023 года. Документ подписали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Поскольку Молдавия не подписала соглашение, при этом ранее не заявив о выходе из переговоров по нему, перечни ее обязательств прилагаются к соглашению, но не будут действовать после его вступления в силу, говорится в пояснительной записке к документу. При этом соглашение открыто для присоединения к нему любого государства.
"На данный момент процедуры ратификации уже завершили Белоруссия, Киргизия и Таджикистан", - сообщил на заседании Госдумы замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев.
Соглашение создаст благоприятные условия для предпринимательской деятельности на территории СНГ, формирования прозрачных и понятных правил для бизнеса и потребителей, говорил на прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом он отмечал, что товарооборот в СНГ за последние четыре года вырос более чем на две трети.
Соглашение создает единые правила для всех его участников, главное из которых - недискриминация поставщиков услуг и инвесторов при учреждении ими компаний и филиалов, получении разрешений и лицензий на поставку услуг. Предусмотрены также гарантии защиты инвесторов от незаконного изъятия их собственности, отмечал, в свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Решетников.
В части услуг и инвестиций соглашение фактически включает Узбекистан и Таджикистан в преференциальную орбиту ЕАЭС. В секторах промышленности и сельского хозяйства Таджикистан и Узбекистан гарантируют российским инвесторам неухудшение условий. То есть, в случае введения новых ограничений для иностранных инвестиций, они не будут применяться к российским компаниям.
Для некоторых особо чувствительных секторов стороны делают исключения из этого правила. К ним отнесены горная промышленность (Таджикистан); атомная энергетика, добыча драгоценных металлов и камней, производство машин и оборудования общего и специального назначения, электрических машин и приборов, транспортного оборудования (Узбекистан). При этом Узбекистан, который не является членом ВТО, обязуется предоставить гарантии доступа на рынок услуг на уровне стандартов организации.
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ЭкономикаСНГсоглашениеинвестиции
 
 
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