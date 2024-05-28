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Швеция приостановила планы по отправке истребителей Киеву, сообщили СМИ
Швеция приостановила планы по отправке истребителей Киеву, сообщили СМИ - 28.05.2024, ПРАЙМ
Швеция приостановила планы по отправке истребителей Киеву, сообщили СМИ
Стокгольм приостанавливает свои планы по передаче Киеву истребителей Gripen после призыва других государств подождать на фоне обсуждения поставок самолетов... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T14:57+0300
2024-05-28T14:57+0300
2024-05-28T14:57+0300
вооружения
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швеция
истребители
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Стокгольм приостанавливает свои планы по передаче Киеву истребителей Gripen после призыва других государств подождать на фоне обсуждения поставок самолетов F-16. Об этом заявил агентству ТТ министр обороны Швеции Пол Юнсон. Цитаты интервью привел Reuters. "Нас призвали другие страны в коалиции подождать с Gripen..., это связано с тем фактом, что фокус сейчас на предоставлении F-16", — сказал министр. Стокгольм рассматривает возможность передачи Киеву истребителей Gripen. Осенью 2023 года шведское правительство подтверждало, что одним из условий их возможной поставки является членство скандинавской страны в НАТО, вооруженным силам было поручено провести оценку условий передачи Украине этих самолетов. Швеция официально стала 32-м членом НАТО в марте 2024 года. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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поддержка украины, швеция, истребители
Вооружения, поддержка Украины, ШВЕЦИЯ, истребители
Швеция приостановила планы по отправке истребителей Киеву, сообщили СМИ
Reuters: Швеция приостановила планы по отправке истребителей Gripen Украине
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Стокгольм приостанавливает свои планы по передаче Киеву истребителей Gripen после призыва других государств подождать на фоне обсуждения поставок самолетов F-16. Об этом заявил агентству ТТ министр обороны Швеции Пол Юнсон. Цитаты интервью привел Reuters.
"Нас призвали другие страны в коалиции подождать с Gripen..., это связано с тем фактом, что фокус сейчас на предоставлении F-16", — сказал министр.
Стокгольм рассматривает возможность передачи Киеву истребителей Gripen. Осенью 2023 года шведское правительство подтверждало, что одним из условий их возможной поставки является членство скандинавской страны в НАТО, вооруженным силам было поручено провести оценку условий передачи Украине этих самолетов.
Швеция официально стала 32-м членом НАТО в марте 2024 года.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Бельгия пообещала поставить Киеву 30 истребителей F-16