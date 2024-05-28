https://1prime.ru/20240528/minfin-848621167.html
Пять ступеней НДФЛ. Главное из предложений Минфина по налогам
Пять ступеней НДФЛ. Главное из предложений Минфина по налогам - 28.05.2024, ПРАЙМ
Пять ступеней НДФЛ. Главное из предложений Минфина по налогам
Министерство финансов разработало и внесло в правительство пакет поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе. Они должны заработать с 1... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T23:01+0300
2024-05-28T23:01+0300
2024-05-28T23:01+0300
экономика
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банковские вклады
антон силуанов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов разработало и внесло в правительство пакет поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе. Они должны заработать с 1 января 2025 года. И затронут налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль организаций, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенную систему налогообложения (УСН).В России появится прогрессивная шкала НДФЛ для людей с доходами от 2,4 миллиона рублей в год. Вот так выглядят ее ставки:Для всех остальных НДФЛ сохранится на уровне 13%. Под прогрессивный НДФЛ не попадут доходы участников специальной военной операции. В России 64 миллиона плательщиков НДФЛ, изменения затронут около двух миллионов или 3,2% работающего населения, говорится в материалах Минфина.Налог на прибыль компаний предлагается увеличить с 20% до 25%. Ведомство объяснило повышение тем, что доля прибыльных компаний в экономике растет, "многие отрасли перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные".Предлагается поднять НДПИ в рентных отраслях "с высокой рентабельностью и низкими инвестициями", а именно производстве минеральных удобрений, добыче железной руды.Налоговые изменения запланированы и для малого бизнеса. Порог доходов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) будет расширен с действующих 265,8 миллиона рублей до 450 миллионов, а порог по остаточной стоимости основных средств — со 150 миллионов до 200 миллионов.Кроме того, для родителей с двумя и более детьми со среднедушевым доходом до 1,5 прожиточных минимумов в месяц предлагается ввести возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%. По предварительным расчетам ведомства, исходя из прожиточного минимума 2025 года налоговый "кешбэк" может быть предоставлен родителям с месячным доходом до 53 тысяч рублей, если оба работают, и не более 106 тысяч рублей, если работает только один.Действующие ставки — 13 и 15% — сохранятся при налогообложении доходов от дивидендов и депозитов, а также от реализации ценных бумаг. Однако ставка 15% будет применяться к доходам по вкладам свыше 2,4 миллиона рублей (сейчас – 5 миллионов) без дальнейшей прогрессии.Наголовые изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, отмечает Минфин.
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минфин, ндфл, прогрессивная шкала ндфл, усн, ндпи, банковские вклады, антон силуанов, госдума
Экономика, Минфин, НДФЛ, прогрессивная шкала НДФЛ, УСН, НДПИ, банковские вклады, Антон Силуанов, Госдума
Пять ступеней НДФЛ. Главное из предложений Минфина по налогам
Минфин подготовил изменения по выстраиванию справедливой налоговой системы
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов разработало и внесло в правительство пакет поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе. Они должны заработать с 1 января 2025 года. И затронут налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль организаций, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенную систему налогообложения (УСН).
В России появится прогрессивная шкала НДФЛ для людей с доходами от 2,4 миллиона рублей в год. Вот так выглядят ее ставки:
- при доходах от 200 тысяч до 417 тысяч рублей в месяц (2,4–5 млн руб. в год) - 15%
- для части дохода в диапазоне 417 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год) - 18%
- для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год) - 20%
- при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год) - 22%
Для всех остальных НДФЛ сохранится на уровне 13%. Под прогрессивный НДФЛ не попадут доходы участников специальной военной операции. В России 64 миллиона плательщиков НДФЛ, изменения затронут около двух миллионов или 3,2% работающего населения, говорится в материалах Минфина.
Налог на прибыль компаний предлагается увеличить с 20% до 25%. Ведомство объяснило повышение тем, что доля прибыльных компаний в экономике растет, "многие отрасли перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные".
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Предлагается поднять НДПИ в рентных отраслях "с высокой рентабельностью и низкими инвестициями", а именно производстве минеральных удобрений, добыче железной руды.
- для добычи железа предлагается увеличить НДПИ на 15%
- в отрасли "Производство минеральных удобрений" (калий) — увеличить НДПИ в 2,3 раза
- "производство минеральных удобрений" (фосфор) — в 2 раза
Налоговые изменения запланированы и для малого бизнеса. Порог доходов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) будет расширен с действующих 265,8 миллиона рублей до 450 миллионов, а порог по остаточной стоимости основных средств — со 150 миллионов до 200 миллионов.
Кроме того, для родителей с двумя и более детьми со среднедушевым доходом до 1,5 прожиточных минимумов в месяц предлагается ввести возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%. По предварительным расчетам ведомства, исходя из прожиточного минимума 2025 года налоговый "кешбэк" может быть предоставлен родителям с месячным доходом до 53 тысяч рублей, если оба работают, и не более 106 тысяч рублей, если работает только один.
Действующие ставки — 13 и 15% — сохранятся при налогообложении доходов от дивидендов и депозитов, а также от реализации ценных бумаг. Однако ставка 15% будет применяться к доходам по вкладам свыше 2,4 миллиона рублей (сейчас – 5 миллионов) без дальнейшей прогрессии.
Наголовые изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, отмечает Минфин.
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