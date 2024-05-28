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Пять ступеней НДФЛ. Главное из предложений Минфина по налогам - 28.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240528/minfin-848621167.html
Пять ступеней НДФЛ. Главное из предложений Минфина по налогам
Пять ступеней НДФЛ. Главное из предложений Минфина по налогам - 28.05.2024, ПРАЙМ
Пять ступеней НДФЛ. Главное из предложений Минфина по налогам
Министерство финансов разработало и внесло в правительство пакет поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе. Они должны заработать с 1... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T23:01+0300
2024-05-28T23:01+0300
экономика
минфин
ндфл
прогрессивная шкала ндфл
усн
ндпи
банковские вклады
антон силуанов
госдума
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов разработало и внесло в правительство пакет поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе. Они должны заработать с 1 января 2025 года. И затронут налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль организаций, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенную систему налогообложения (УСН).В России появится прогрессивная шкала НДФЛ для людей с доходами от 2,4 миллиона рублей в год. Вот так выглядят ее ставки:Для всех остальных НДФЛ сохранится на уровне 13%. Под прогрессивный НДФЛ не попадут доходы участников специальной военной операции. В России 64 миллиона плательщиков НДФЛ, изменения затронут около двух миллионов или 3,2% работающего населения, говорится в материалах Минфина.Налог на прибыль компаний предлагается увеличить с 20% до 25%. Ведомство объяснило повышение тем, что доля прибыльных компаний в экономике растет, "многие отрасли перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные".Предлагается поднять НДПИ в рентных отраслях "с высокой рентабельностью и низкими инвестициями", а именно производстве минеральных удобрений, добыче железной руды.Налоговые изменения запланированы и для малого бизнеса. Порог доходов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) будет расширен с действующих 265,8 миллиона рублей до 450 миллионов, а порог по остаточной стоимости основных средств — со 150 миллионов до 200 миллионов.Кроме того, для родителей с двумя и более детьми со среднедушевым доходом до 1,5 прожиточных минимумов в месяц предлагается ввести возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%. По предварительным расчетам ведомства, исходя из прожиточного минимума 2025 года налоговый "кешбэк" может быть предоставлен родителям с месячным доходом до 53 тысяч рублей, если оба работают, и не более 106 тысяч рублей, если работает только один.Действующие ставки — 13 и 15% — сохранятся при налогообложении доходов от дивидендов и депозитов, а также от реализации ценных бумаг. Однако ставка 15% будет применяться к доходам по вкладам свыше 2,4 миллиона рублей (сейчас – 5 миллионов) без дальнейшей прогрессии.Наголовые изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, отмечает Минфин.
https://1prime.ru/20240528/bogatstva-848619352.html
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минфин, ндфл, прогрессивная шкала ндфл, усн, ндпи, банковские вклады, антон силуанов, госдума
Экономика, Минфин, НДФЛ, прогрессивная шкала НДФЛ, УСН, НДПИ, банковские вклады, Антон Силуанов, Госдума
23:01 28.05.2024
 
Пять ступеней НДФЛ. Главное из предложений Минфина по налогам

Минфин подготовил изменения по выстраиванию справедливой налоговой системы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Лекция министра финансов России А. Силуанова
Выставка Россия. Лекция министра финансов России А. Силуанова
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов разработало и внесло в правительство пакет поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе. Они должны заработать с 1 января 2025 года. И затронут налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль организаций, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенную систему налогообложения (УСН).
В России появится прогрессивная шкала НДФЛ для людей с доходами от 2,4 миллиона рублей в год. Вот так выглядят ее ставки:
  • при доходах от 200 тысяч до 417 тысяч рублей в месяц (2,4–5 млн руб. в год) - 15%
  • для части дохода в диапазоне 417 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год) - 18%
  • для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год) - 20%
  • при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год) - 22%
Для всех остальных НДФЛ сохранится на уровне 13%. Под прогрессивный НДФЛ не попадут доходы участников специальной военной операции. В России 64 миллиона плательщиков НДФЛ, изменения затронут около двух миллионов или 3,2% работающего населения, говорится в материалах Минфина.
Налог на прибыль компаний предлагается увеличить с 20% до 25%. Ведомство объяснило повышение тем, что доля прибыльных компаний в экономике растет, "многие отрасли перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные".
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Предлагается поднять НДПИ в рентных отраслях "с высокой рентабельностью и низкими инвестициями", а именно производстве минеральных удобрений, добыче железной руды.
  • для добычи железа предлагается увеличить НДПИ на 15%
  • в отрасли "Производство минеральных удобрений" (калий) — увеличить НДПИ в 2,3 раза
  • "производство минеральных удобрений" (фосфор) — в 2 раза
Налоговые изменения запланированы и для малого бизнеса. Порог доходов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) будет расширен с действующих 265,8 миллиона рублей до 450 миллионов, а порог по остаточной стоимости основных средств — со 150 миллионов до 200 миллионов.
Кроме того, для родителей с двумя и более детьми со среднедушевым доходом до 1,5 прожиточных минимумов в месяц предлагается ввести возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%. По предварительным расчетам ведомства, исходя из прожиточного минимума 2025 года налоговый "кешбэк" может быть предоставлен родителям с месячным доходом до 53 тысяч рублей, если оба работают, и не более 106 тысяч рублей, если работает только один.
Действующие ставки — 13 и 15% — сохранятся при налогообложении доходов от дивидендов и депозитов, а также от реализации ценных бумаг. Однако ставка 15% будет применяться к доходам по вкладам свыше 2,4 миллиона рублей (сейчас – 5 миллионов) без дальнейшей прогрессии.
Наголовые изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, отмечает Минфин.
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ЭкономикаМинфинНДФЛпрогрессивная шкала НДФЛУСННДПИбанковские вкладыАнтон СилуановГосдума
 
 
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