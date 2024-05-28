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Минцифры проработает предохранители от действий под влиянием мошенников

Минцифры проработает предохранители от действий под влиянием мошенников - 28.05.2024, ПРАЙМ

Минцифры проработает предохранители от действий под влиянием мошенников

Минцифры РФ планирует проработать системы-предохранители, которые будут защищать пользователей в тех случаях, когда они попытаются совершать денежные переводы,... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T12:02+0300

2024-05-28T12:02+0300

2024-05-28T12:03+0300

мошенничество

система

защита

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минцифры РФ планирует проработать системы-предохранители, которые будут защищать пользователей в тех случаях, когда они попытаются совершать денежные переводы, брать микрозаймы или проводить другие операции под влиянием мошенников, сообщил глава ведомства Максут Шадаев во время выступления на TAdviser SummIT."Нам нужны какие-то системы-предохранители, для того, если условно в классической такой (схеме - ред.) начинает действовать пользователь, и выявляются признаки, что он действует по принуждению, должны срабатывать триггеры предохранительные, и мы во многих случаях не должны допустить финансовые потери, переводы, микрозаймы, что пользователь делает под психологическим давлением мошенников. Поэтому здесь задача делится на две части, и когда я говорю про перестраивать работу, понятно, что вот эти триггеры, предохранители, они должны быть очень жестко встроены в механику принятия решений", - сказал Шадаев.Механизмы дополнительных проверок или согласования должны включаться в тех случаях, когда проявляются подозрительные действия или происходит что-то неправильное - например, пользователь берет сначала один микрозайм, а потом сразу же второй.По словам министра, чтобы внедрить подобные системы, нужно будет перестроить все взаимодействие между участниками - правоохранителями, банками, цифровыми платформами, операторами связи. А также встроить предохранители внутрь процессов, которые идут стандартным путем: "они будут минимизировать возможность совершения неправильных действий под психологическим принуждением со стороны пользователя"."Мы будем вырабатывать как регулирование, так и в прямом смысле устанавливать технологические требования к внутренним системам и порядку их взаимодействия между собой", - добавил Шадаев.

https://1prime.ru/20240528/vuzy-848574420.html

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система, защита