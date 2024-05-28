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Минцифры проработает предохранители от действий под влиянием мошенников - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Минцифры проработает предохранители от действий под влиянием мошенников
Минцифры проработает предохранители от действий под влиянием мошенников - 28.05.2024, ПРАЙМ
Минцифры проработает предохранители от действий под влиянием мошенников
Минцифры РФ планирует проработать системы-предохранители, которые будут защищать пользователей в тех случаях, когда они попытаются совершать денежные переводы,... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T12:02+0300
2024-05-28T12:03+0300
мошенничество
система
защита
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минцифры РФ планирует проработать системы-предохранители, которые будут защищать пользователей в тех случаях, когда они попытаются совершать денежные переводы, брать микрозаймы или проводить другие операции под влиянием мошенников, сообщил глава ведомства Максут Шадаев во время выступления на TAdviser SummIT."Нам нужны какие-то системы-предохранители, для того, если условно в классической такой (схеме - ред.) начинает действовать пользователь, и выявляются признаки, что он действует по принуждению, должны срабатывать триггеры предохранительные, и мы во многих случаях не должны допустить финансовые потери, переводы, микрозаймы, что пользователь делает под психологическим давлением мошенников. Поэтому здесь задача делится на две части, и когда я говорю про перестраивать работу, понятно, что вот эти триггеры, предохранители, они должны быть очень жестко встроены в механику принятия решений", - сказал Шадаев.Механизмы дополнительных проверок или согласования должны включаться в тех случаях, когда проявляются подозрительные действия или происходит что-то неправильное - например, пользователь берет сначала один микрозайм, а потом сразу же второй.По словам министра, чтобы внедрить подобные системы, нужно будет перестроить все взаимодействие между участниками - правоохранителями, банками, цифровыми платформами, операторами связи. А также встроить предохранители внутрь процессов, которые идут стандартным путем: "они будут минимизировать возможность совершения неправильных действий под психологическим принуждением со стороны пользователя"."Мы будем вырабатывать как регулирование, так и в прямом смысле устанавливать технологические требования к внутренним системам и порядку их взаимодействия между собой", - добавил Шадаев.
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система, защита
Мошенничество, Система, защита
12:02 28.05.2024 (обновлено: 12:03 28.05.2024)
 
Минцифры проработает предохранители от действий под влиянием мошенников

Минцифры РФ хочет проработать системы-предохранители от действий под влиянием мошенников

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинцифры
Минцифры - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минцифры РФ планирует проработать системы-предохранители, которые будут защищать пользователей в тех случаях, когда они попытаются совершать денежные переводы, брать микрозаймы или проводить другие операции под влиянием мошенников, сообщил глава ведомства Максут Шадаев во время выступления на TAdviser SummIT.
"Нам нужны какие-то системы-предохранители, для того, если условно в классической такой (схеме - ред.) начинает действовать пользователь, и выявляются признаки, что он действует по принуждению, должны срабатывать триггеры предохранительные, и мы во многих случаях не должны допустить финансовые потери, переводы, микрозаймы, что пользователь делает под психологическим давлением мошенников. Поэтому здесь задача делится на две части, и когда я говорю про перестраивать работу, понятно, что вот эти триггеры, предохранители, они должны быть очень жестко встроены в механику принятия решений", - сказал Шадаев.
Механизмы дополнительных проверок или согласования должны включаться в тех случаях, когда проявляются подозрительные действия или происходит что-то неправильное - например, пользователь берет сначала один микрозайм, а потом сразу же второй.
МГУ - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
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По словам министра, чтобы внедрить подобные системы, нужно будет перестроить все взаимодействие между участниками - правоохранителями, банками, цифровыми платформами, операторами связи. А также встроить предохранители внутрь процессов, которые идут стандартным путем: "они будут минимизировать возможность совершения неправильных действий под психологическим принуждением со стороны пользователя".
"Мы будем вырабатывать как регулирование, так и в прямом смысле устанавливать технологические требования к внутренним системам и порядку их взаимодействия между собой", - добавил Шадаев.
 
МошенничествоСистемазащита
 
 
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