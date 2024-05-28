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Минфин предложил рост НДПИ по железу и минеральным удобрениям

Минфин предложил рост НДПИ по железу и минеральным удобрениям - 28.05.2024, ПРАЙМ

Минфин предложил рост НДПИ по железу и минеральным удобрениям

Минфин РФ предлагает увеличить НДПИ для добычи железа в 1,15 раза, для производства калия - в 2,3 раза, фосфора - в 2 раза, а также вести акциз для... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:25+0300

2024-05-28T22:25+0300

2024-05-28T22:25+0300

минфин

антон силуанов

ндпи

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минеральные удобрения

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает увеличить НДПИ для добычи железа в 1,15 раза, для производства калия - в 2,3 раза, фосфора - в 2 раза, а также вести акциз для производителей азотных удобрений на приобретение газа для производства аммиака в 1200 рублей за тысячу кубов, говорится в материалах Минфина РФ. Правительство РФ считает обоснованным скорректировать формулу расчета рентных налогов при производстве минеральных удобрений и добыче железной руды, повысив уровень рентной нагрузки до минимально сопоставимых с другими рентными отраслями, сказано в материалах Минфина. "С учетом отмены курсовых экспортных пошлин с 1 января следующего года и высокого уровня рентабельности в этих отраслях ... для отрасли "Добыча железа" предусматривается увеличение НДПИ в 1,15 раза; для отрасли "Производство минеральных удобрений" (калий) – увеличение НДПИ в 2,3 раза, "производство минеральных удобрений" (фосфор) – в 2,0 раза; для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на приобретение газа для производства аммиака (1 200 рублей за тысячу кубометров)", - говорится в них. Минфин убежден, что даже после корректировки рентных налогов в этих отраслях сохраняется "приличный уровень операционной рентабельности (от 25%)". "При этом корректировка налоговой нагрузки не предполагается для отраслей с высоким уровнем инвестиционной активности (отношение капитальных вложений к выручке - более 20%)", - уточнило министерство. Минфин РФ подготовил проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1 января 2025 года.

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минфин, антон силуанов, ндпи, удобрения, минеральные удобрения