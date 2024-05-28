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Аграрии в России получили более 200 миллионов рублей за пострадавшие посевы

Аграрии в России получили более 200 миллионов рублей за пострадавшие посевы - 28.05.2024, ПРАЙМ

Аграрии в России получили более 200 миллионов рублей за пострадавшие посевы

Страховщики РФ уже перечислили 240 миллионов рублей аграриям за пострадавшие из-за заморозков посевы, сказал президент Национального союза агростраховщиков... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T14:09+0300

2024-05-28T14:09+0300

2024-05-28T14:09+0300

россия

аграрии

посевы

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Страховщики РФ уже перечислили 240 миллионов рублей аграриям за пострадавшие из-за заморозков посевы, сказал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов на конференции "30 лет ВСС – от прошлого к цифровому будущему". "Урожай будет. По всем рациональным прогнозам основания для беспокойства, что мы остались без хлеба, нет никаких. Пострадал всего лишь 1% посевных площадей. Да, это масштабные заморозки этого года, территориальное их распределение очень большое. У страховщиков тоже незначительные убытки", - сказал он. "На сегодняшний день по заявленным убыткам, они, конечно, еще не все поступили, у нас чуть больше 1 миллиарда рублей. Уже на сегодняшний день наши страховые компании заплатили 240 миллионов рублей, перечислили нашим уважаемым аграриям", - добавил Биждов. Он отметил, что страховщики на заявления аграриев реагируют быстро, в частности, благодаря системе космического мониторинга, которая позволяет всем нашим страховщикам получать бесплатный для них доступ к ней. "Урегулирование убытков происходит сегодня следующим образом: заявление от страхователя, уведомление, проверка этих полей, то есть поля видны страховщикам досконально, хотя, к сожалению, бывают исключения, когда бывает облачность. Затем идет подтверждение теми специалистами, которые пользуются космическим мониторингом, и оформляется страховой акт на очень ускоренный тип страховой выплаты", - рассказал он.

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россия, аграрии, посевы