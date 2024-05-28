https://1prime.ru/20240528/taksi-848606319.html
В ГИБДД напомнили, кто может стать водителем такси
В ГИБДД напомнили, кто может стать водителем такси - 28.05.2024, ПРАЙМ
В ГИБДД напомнили, кто может стать водителем такси
Водителями такси в России могут стать граждане страны с правами, легальные мигранты должны получать российское водительское удостоверение. Об этом заявил... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T15:13+0300
2024-05-28T15:13+0300
2024-05-28T15:13+0300
россия
гражданство
водительские права
гаи
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/57/842865705_0:38:3509:2011_1920x0_80_0_0_df5db903bffdcd6967b537065e1b847c.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Водителями такси в России могут стать граждане страны с правами, легальные мигранты должны получать российское водительское удостоверение. Об этом заявил начальник ГИБДД Михаил Черников.Он выступил во вторник, 28 мая, на заседании президиума Общественного совета МВД России.По словам Черникова, водить такси имеют право россияне с соответствующими водительскими правами."Иностранные граждане, те, кто у нас непосредственно законно проживает на территории Российской Федерации, могут участвовать в перевозке пассажиров такси при наличии нашего национального водительского удостоверения", - отметил он.Начальник ГИБДД добавил, что жители Абхазии, Южной Осетии, Казахстана и Белоруссии являются исключением.
https://1prime.ru/20240526/lada-848516733.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/57/842865705_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_ac7712185a66ff2353ed9f8e3e5ac5c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гражданство, водительские права, гаи
РОССИЯ, гражданство, водительские права, ГАИ
В ГИБДД напомнили, кто может стать водителем такси
Глава ГИБДД Черников напомнил, что водителями такси могут быть граждане России с правами
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Водителями такси в России могут стать граждане страны с правами, легальные мигранты должны получать российское водительское удостоверение. Об этом заявил начальник ГИБДД Михаил Черников.
Он выступил во вторник, 28 мая, на заседании президиума Общественного совета МВД России.
По словам Черникова, водить такси имеют право россияне с соответствующими водительскими правами.
"Иностранные граждане, те, кто у нас непосредственно законно проживает на территории Российской Федерации, могут участвовать в перевозке пассажиров такси при наличии нашего национального водительского удостоверения", - отметил он.
Начальник ГИБДД добавил, что жители Абхазии, Южной Осетии, Казахстана и Белоруссии являются исключением.
В "Европлане" назвали авто, ставшее лидером по продажам в лизинг такси