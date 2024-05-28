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В ГИБДД напомнили, кто может стать водителем такси

В ГИБДД напомнили, кто может стать водителем такси - 28.05.2024, ПРАЙМ

В ГИБДД напомнили, кто может стать водителем такси

Водителями такси в России могут стать граждане страны с правами, легальные мигранты должны получать российское водительское удостоверение. Об этом заявил... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T15:13+0300

2024-05-28T15:13+0300

2024-05-28T15:13+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Водителями такси в России могут стать граждане страны с правами, легальные мигранты должны получать российское водительское удостоверение. Об этом заявил начальник ГИБДД Михаил Черников.Он выступил во вторник, 28 мая, на заседании президиума Общественного совета МВД России.По словам Черникова, водить такси имеют право россияне с соответствующими водительскими правами."Иностранные граждане, те, кто у нас непосредственно законно проживает на территории Российской Федерации, могут участвовать в перевозке пассажиров такси при наличии нашего национального водительского удостоверения", - отметил он.Начальник ГИБДД добавил, что жители Абхазии, Южной Осетии, Казахстана и Белоруссии являются исключением.

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россия, гражданство, водительские права, гаи