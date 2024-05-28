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В ГИБДД напомнили, кто может стать водителем такси - 28.05.2024, ПРАЙМ
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В ГИБДД напомнили, кто может стать водителем такси
В ГИБДД напомнили, кто может стать водителем такси - 28.05.2024, ПРАЙМ
В ГИБДД напомнили, кто может стать водителем такси
Водителями такси в России могут стать граждане страны с правами, легальные мигранты должны получать российское водительское удостоверение. Об этом заявил... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T15:13+0300
2024-05-28T15:13+0300
россия
гражданство
водительские права
гаи
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Водителями такси в России могут стать граждане страны с правами, легальные мигранты должны получать российское водительское удостоверение. Об этом заявил начальник ГИБДД Михаил Черников.Он выступил во вторник, 28 мая, на заседании президиума Общественного совета МВД России.По словам Черникова, водить такси имеют право россияне с соответствующими водительскими правами."Иностранные граждане, те, кто у нас непосредственно законно проживает на территории Российской Федерации, могут участвовать в перевозке пассажиров такси при наличии нашего национального водительского удостоверения", - отметил он.Начальник ГИБДД добавил, что жители Абхазии, Южной Осетии, Казахстана и Белоруссии являются исключением.
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россия, гражданство, водительские права, гаи
РОССИЯ, гражданство, водительские права, ГАИ
15:13 28.05.2024
 
В ГИБДД напомнили, кто может стать водителем такси

Глава ГИБДД Черников напомнил, что водителями такси могут быть граждане России с правами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили такси
Автомобили такси - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Водителями такси в России могут стать граждане страны с правами, легальные мигранты должны получать российское водительское удостоверение. Об этом заявил начальник ГИБДД Михаил Черников.
Он выступил во вторник, 28 мая, на заседании президиума Общественного совета МВД России.
По словам Черникова, водить такси имеют право россияне с соответствующими водительскими правами.
"Иностранные граждане, те, кто у нас непосредственно законно проживает на территории Российской Федерации, могут участвовать в перевозке пассажиров такси при наличии нашего национального водительского удостоверения", - отметил он.
Начальник ГИБДД добавил, что жители Абхазии, Южной Осетии, Казахстана и Белоруссии являются исключением.
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