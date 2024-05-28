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Европа столкнулась с дефицитом трески из-за санкций против РФ, сообщили СМИ

Европа столкнулась с дефицитом трески из-за санкций против РФ, сообщили СМИ - 28.05.2024, ПРАЙМ

Европа столкнулась с дефицитом трески из-за санкций против РФ, сообщили СМИ

Объем предложения атлантической трески в Европе падает на фоне снижения мировых уловов и введенных против России торговых ограничений. Об этом РБК узнал от... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T08:36+0300

2024-05-28T08:36+0300

2024-05-28T08:37+0300

экономика

рыба

ес

конкуренция

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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Объем предложения атлантической трески в Европе падает на фоне снижения мировых уловов и введенных против России торговых ограничений. Об этом РБК узнал от Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), которая сослалась на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), представленные в новом отчете о тенденциях мирового рыбного рынка в 2024 году."Запрет на торговлю с Российской Федерацией после конфликта на Украине сказывается на европейских переработчиках. Они просто не получают достаточно сырья", — процитировали агентству в ВАРПЭ данные отчета.Отмечается, что из-за дефицита между европейскими производителями "традиционных продуктов" (соленой, вяленой рыбы и солено-сушеного продукта из трески "клипфикс") и "филейщиками" происходит жесткая конкуренция за сырье, которая становится причиной кратного роста цен. Президент ВАРПЭ Герман Зверев также рассказал РБК, что снижение прогнозируемого вылова ведет к дальнейшему росту цен на рынке Евросоюза и повышает конкуренцию за сырье. Он добавил, что нехватка сырья из-за санкций против РФ и снижения собственной добычи уже несколько лет подряд наблюдается и в США. Кроме того, производящий филе трески Китай заинтересован в стабильных закупках. Таким образом, борьба за сырье может выйти на общемировой уровень, заключил Зверев.По его словам, введенные против России санкции приводят к последствиям, "которые их авторы не предусмотрели", став "триггером для масштабного переустройства мирового рыбного хозяйства".

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рыба, ес, конкуренция