Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
500 тысяч за место в вузе: как распознать мошенников в "приемных комиссиях" - 28.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240528/vuzy-848574420.html
500 тысяч за место в вузе: как распознать мошенников в "приемных комиссиях"
500 тысяч за место в вузе: как распознать мошенников в "приемных комиссиях" - 28.05.2024, ПРАЙМ
500 тысяч за место в вузе: как распознать мошенников в "приемных комиссиях"
Мошенники под видом приемных комиссий вузов создают сайты и группы в соцсетях и мессенджерах, предлагая выпускникам школ купить бюджетные места в вузах. Как... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T02:02+0300
2024-05-28T02:02+0300
мошенничество
мошеннические схемы
вузы
юрист
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/84287/09/842870968_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6dfb0e057ab6c05bb2031d6a2af29de7.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мошенники под видом приемных комиссий вузов создают сайты и группы в соцсетях и мессенджерах, предлагая выпускникам школ купить бюджетные места в вузах. Как действует эта схема, рассказала агентству "Прайм" директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.Схема до банальности простая. Доверчивым родителям будущих абитуриентов предлагают “гарантированное поступление на бюджет” за 200–500 тысяч рублей. После получения денег злоумышленники перестают выходить на связь.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЧтобы избежать такого рода мошенничества, важно проверять информацию на официальных сайтах вузов и государственных порталах — образовательные учреждения никогда не предлагают продажу бюджетных мест. "Используйте только официальные контакты для связи с вузами и будьте осторожны с предложениями в социальных сетях. Вузы не ведут прием абитуриентов через соцсети и не просят переводить деньги на личные счета", - предупреждает Яковлева.Чтобы наказать злоумышленников и предотвратить такие случаи в будущем, необходимо сообщать о мошенничестве в правоохранительные органы — в частности, оформлять заявления в полицию.Данная мошенническая схема подрывает доверие к образовательной системе и наносит значительный ущерб абитуриентам и их семьям. Поэтому, как полагает юрист, было бы логично, если бы образовательные учреждения также активно сотрудничали с полицией для выявления и пресечения мошеннических схем.Эксперт также напомнила, что мошенничество регулируется статьей 159 УК РФ. Наказание может варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до 10 лет в зависимости от масштабов и тяжести деяния.Также злоумышленников может могут привлечь за создание и использование поддельных сайтов и документов, за что предусмотрены штрафы, обязательные работы или лишение свободы до 2 лет. В некоторых случаях действия злоумышленников могут быть квалифицированы как незаконное предпринимательство (статья 171 УК РФ), если они систематически получают доход от своих преступных действий. Наказание за это преступление включает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.
https://1prime.ru/20240522/obman-848379808.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84287/09/842870968_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_ed5c4156b7b876d4eed3fbc63be70c57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мошенничество, мошеннические схемы, вузы, юрист, эксклюзив
мошенничество, мошеннические схемы, вузы, юрист, Эксклюзив
02:02 28.05.2024
 
500 тысяч за место в вузе: как распознать мошенников в "приемных комиссиях"

Юрист Яковлева: мошенники "продают" абитуриентам бюджетные места за 500 тысяч

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМГУ
МГУ - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мошенники под видом приемных комиссий вузов создают сайты и группы в соцсетях и мессенджерах, предлагая выпускникам школ купить бюджетные места в вузах. Как действует эта схема, рассказала агентству "Прайм" директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.
Схема до банальности простая. Доверчивым родителям будущих абитуриентов предлагают “гарантированное поступление на бюджет” за 200–500 тысяч рублей. После получения денег злоумышленники перестают выходить на связь.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Чтобы избежать такого рода мошенничества, важно проверять информацию на официальных сайтах вузов и государственных порталах — образовательные учреждения никогда не предлагают продажу бюджетных мест. "Используйте только официальные контакты для связи с вузами и будьте осторожны с предложениями в социальных сетях. Вузы не ведут прием абитуриентов через соцсети и не просят переводить деньги на личные счета", - предупреждает Яковлева.
Чтобы наказать злоумышленников и предотвратить такие случаи в будущем, необходимо сообщать о мошенничестве в правоохранительные органы — в частности, оформлять заявления в полицию.
Данная мошенническая схема подрывает доверие к образовательной системе и наносит значительный ущерб абитуриентам и их семьям. Поэтому, как полагает юрист, было бы логично, если бы образовательные учреждения также активно сотрудничали с полицией для выявления и пресечения мошеннических схем.
Эксперт также напомнила, что мошенничество регулируется статьей 159 УК РФ. Наказание может варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до 10 лет в зависимости от масштабов и тяжести деяния.
Также злоумышленников может могут привлечь за создание и использование поддельных сайтов и документов, за что предусмотрены штрафы, обязательные работы или лишение свободы до 2 лет. В некоторых случаях действия злоумышленников могут быть квалифицированы как незаконное предпринимательство (статья 171 УК РФ), если они систематически получают доход от своих преступных действий. Наказание за это преступление включает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.
Разговор по смартфону - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
Эти фразы - сигнал: пять ролей, которые любят играть телефонные мошенники
22 мая, 03:03
 
мошенничествомошеннические схемывузыюристЭксклюзив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала