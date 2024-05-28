https://1prime.ru/20240528/vuzy-848574420.html

500 тысяч за место в вузе: как распознать мошенников в "приемных комиссиях"

500 тысяч за место в вузе: как распознать мошенников в "приемных комиссиях" - 28.05.2024, ПРАЙМ

500 тысяч за место в вузе: как распознать мошенников в "приемных комиссиях"

Мошенники под видом приемных комиссий вузов создают сайты и группы в соцсетях и мессенджерах, предлагая выпускникам школ купить бюджетные места в вузах. Как... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T02:02+0300

2024-05-28T02:02+0300

2024-05-28T02:02+0300

мошенничество

мошеннические схемы

вузы

юрист

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/84287/09/842870968_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6dfb0e057ab6c05bb2031d6a2af29de7.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мошенники под видом приемных комиссий вузов создают сайты и группы в соцсетях и мессенджерах, предлагая выпускникам школ купить бюджетные места в вузах. Как действует эта схема, рассказала агентству "Прайм" директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.Схема до банальности простая. Доверчивым родителям будущих абитуриентов предлагают “гарантированное поступление на бюджет” за 200–500 тысяч рублей. После получения денег злоумышленники перестают выходить на связь.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЧтобы избежать такого рода мошенничества, важно проверять информацию на официальных сайтах вузов и государственных порталах — образовательные учреждения никогда не предлагают продажу бюджетных мест. "Используйте только официальные контакты для связи с вузами и будьте осторожны с предложениями в социальных сетях. Вузы не ведут прием абитуриентов через соцсети и не просят переводить деньги на личные счета", - предупреждает Яковлева.Чтобы наказать злоумышленников и предотвратить такие случаи в будущем, необходимо сообщать о мошенничестве в правоохранительные органы — в частности, оформлять заявления в полицию.Данная мошенническая схема подрывает доверие к образовательной системе и наносит значительный ущерб абитуриентам и их семьям. Поэтому, как полагает юрист, было бы логично, если бы образовательные учреждения также активно сотрудничали с полицией для выявления и пресечения мошеннических схем.Эксперт также напомнила, что мошенничество регулируется статьей 159 УК РФ. Наказание может варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до 10 лет в зависимости от масштабов и тяжести деяния.Также злоумышленников может могут привлечь за создание и использование поддельных сайтов и документов, за что предусмотрены штрафы, обязательные работы или лишение свободы до 2 лет. В некоторых случаях действия злоумышленников могут быть квалифицированы как незаконное предпринимательство (статья 171 УК РФ), если они систематически получают доход от своих преступных действий. Наказание за это преступление включает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.

https://1prime.ru/20240522/obman-848379808.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мошенничество, мошеннические схемы, вузы, юрист, эксклюзив