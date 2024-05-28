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Почему все скупают золото, которое не приносит доход

Почему все скупают золото, которое не приносит доход - 28.05.2024, ПРАЙМ

Почему все скупают золото, которое не приносит доход

Люди хранят на руках "второй золотой запас" России по очень простой причине. На протяжении тысячелетий золото было воплощением богатства. Особенно зримым и... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T08:00+0300

2024-05-28T08:00+0300

2024-05-28T08:00+0300

мнения аналитиков

золото

инвестиции

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Люди хранят на руках "второй золотой запас" России по очень простой причине. На протяжении тысячелетий золото было воплощением богатства. Особенно зримым и ощутимым в эпоху металлического стандарта (почти вся история денежного обращения), когда золотые монеты были и средствами платежа, и средствами накопления, и котировались намного выше, например, монет из серебра.Ситуация не сильно изменилась и тогда, когда деньги стали бумажными, но золотой стандарт еще сохранялся. В 1976 от него отказались, но разве можно сравнить 48 лет без золота в качестве эквивалента денег с несколькими тысячелетиями, в течение которых золото было и эквивалентом денег, и самими деньгами?Тем более, из золота делали не только монеты, но и самые дорогие ювелирные изделия и произведения искусства, которые также были воплощением богатства, успеха и престижа. Разумеется, такое представление о золоте прочно вошло в сознание человека.Однако в наше время с использованием физического золота, накопленного любителями благородного металла, все не так просто. Оборот золота очень жёстко регламентирован, поэтому возможностей его использовать не так много.Покупка-продажа золота с рук запрещена законом, хотя, конечно, фактически существует. Официально и законно золото можно купить в ювелирных магазинах, ломбардах и банках.Золотые украшения можно также продать ломбарду по текущей рыночной цене. Правда, эта цена меняется и не всегда в выгодную для владельца сторону. Если на золотом изделии стоит имя знаменитого ювелирного дома, для ломбарда это не значит ничего - золото оценивают не по имени, а по весу и пробе, в зависимости от которой определяется цена грамма. Поэтому при продаже золотого изделия высокого класса нужен покупатель, который будет готов платить не только за его вес.Если у вас не украшения, а золотые слитки, то они являются предметом купли-продажи в банке и также по текущей рыночной цене. И, разумеется, банк продаёт их с премией для себя и покупает с дисконтом для клиента.Таким образом, существуют очень узкие ниши продажи купли-продажи золота и, говоря финансовым языком, физическое золото имеет ограниченную ликвидность.В современных условиях золото - это, прежде всего, богатство и резерв, который можно при необходимости использовать. Исходя из специфики оборота золота, вкладывать в него все свободные деньги, конечно, не стоит. Но и отказываться не надо, тем более, сейчас. Золото выросло в цене с начала января 2020 года (до начала пандемии коронавируса) с 3 037,92 рублей за грамм до 6 798,61 рублей за грамм к сегодняшнему дню.Растёт оно в цене и на международных рынках. За тот же период времени цена одной унции поднялась с 1 560,6$ до 2 420,2$.И этого не предел. Мир вошёл в период экономической нестабильности и кризисные явления, к сожалению, будут только нарастать. При этом кризисы всегда способствовали росту цены драгметалла. Не случайно развитые страны перестали продавать золото из резервов после уже далёкого кризиса 2008 года, а Россия, Индия и Китай с тех времен увеличили запасы в несколько раз. Такая политика финансовых властей крупнейших стран говорит сама за себя.Поэтому тем, у кого золото есть, не следует его продавать без веских причин, а тем, у кого нет, возможно, стоит задуматься о приобретении.Однако следует помнить, что золото - рыночный товар, цена на который меняется под воздействием множества факторов, значительная часть из которых носит фундаментальный характер. Это означает, что золото является долгосрочной инвестицией и его задача не только обеспечить рост благосостояния своего владельца, но и служить элементом, стабилизирующим его финансы.Эксперт - Владимир Григорьев кэн, доцент экономического факультета РУДН

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2024

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Владимир Григорьев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847783089_0:0:623:623_100x100_80_0_0_9fea1e5e2db4b44a10a3699177342d49.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владимир Григорьев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847783089_0:0:623:623_100x100_80_0_0_9fea1e5e2db4b44a10a3699177342d49.jpg

мнения аналитиков, золото, инвестиции