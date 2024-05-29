https://1prime.ru/20240529/aktsii-848656228.html
Российский рынок акций второй день подряд выходит в плюс
Российский рынок акций второй день подряд выходит в плюс - 29.05.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций второй день подряд выходит в плюс
Российский рынок акций сумел выйти в плюс второй день подряд после долгосрочного снижения в предыдущие сессии, следует из данных Московской биржи и комментариев | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T19:54+0300
2024-05-29T19:54+0300
2024-05-29T19:55+0300
экономика
россия
фондовый рынок
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций сумел выйти в плюс второй день подряд после долгосрочного снижения в предыдущие сессии, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,46%, до 3318,03 пункта, долларовый РТС снизился на 0,6%, до 1167,72 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent к 19.45 мск снижается на 0,75%, до 83,31 доллара за баррель. "Российский рынок акций в среду торговался разнонаправленно, доминировали продавцы. Индекс Мосбиржи после позитивного старта развернулся вниз и, как и накануне, нащупал поддержку в районе 3280 пунктов, от которой восстановился к 3300 пунктам. Организовать полноценный отскок не удалось, несмотря на ослабление рубля", - считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ Акции Росбанка взлетали на 9,1%, затем откатились и выросли на 2,9%, "ТКС Холдинга" (группа "Тинькофф") перешли в зеленую зону и выросли также на 2,9% после новостей об интеграции кредитных организаций. В лидерах роста капитализации – акции "Русала" (+2,68%), МКБ (+2,48%), Мосбиржи (+2,32%), "Черкизово" (+2,25%), расписки Qiwi (+2,21%), а также акции ДВМП (+2,14%), ММК (+2,09%), обыкновенные акции "Мечела" (+1,94%) и акции "Норникеля" (+1,9%). В лидерах снижения котировок – акции ТМК (-3,17%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-3,17%), расписки ЦИАНа (-2,68%), HeadHunter (-2,28%), акции ЮМГ (-2,15%), а также акции "Газпром нефти" (-1,87%) и расписки "Эталона" (-1,8%). ПРОГНОЗЫ В четверг рынки могут отыгрывать данные из "Бежевой книги" ФРС, которая будет опубликована в среду позднее, указывает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Из экономических статданных дня выделим предварительную оценку ВВП Штатов за первый квартал и уровень безработицы в еврозоне за апрель. Квартальные финансовые отчетности завтра представят Dell Tech, Marvell, Ulta Beauty. "Аэрофлот" раскроет отчет МСФО за первый квартал. Акционеры "Магнита" на годовом собрании рассмотрят дивиденды за 2023 год. Акции "Алросы" будут последний день торговаться с дивидендом", - напоминает аналитик. Его прогноз по индексу Мосбиржи на 30 мая - 3275-3375 пунктов. "Значимого повода для роста у акций пока нет. Дивидендный сезон подходит к концу, а впереди заседание Банка России, на котором он будет обсуждать повышение ключевой ставки. Повышение ставки будет означать дополнительный рост доходностей консервативных инструментов и снижение привлекательности акций. Однако на горизонте двух месяцев на рынок поступит довольно большой объем дивидендов, поэтому сильного снижения котировок ожидать не стоит", - считает Максим Федосов из УК "Первая". Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи будет двигаться коридоре 3300-3400 пунктов.
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россия, фондовый рынок
Экономика, РОССИЯ, фондовый рынок
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций сумел выйти в плюс второй день подряд после долгосрочного снижения в предыдущие сессии, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,46%, до 3318,03 пункта, долларовый РТС снизился на 0,6%, до 1167,72 пункта.
Августовский фьючерс нефти марки Brent к 19.45 мск снижается на 0,75%, до 83,31 доллара за баррель.
"Российский рынок акций в среду торговался разнонаправленно, доминировали продавцы. Индекс Мосбиржи после позитивного старта развернулся вниз и, как и накануне, нащупал поддержку в районе 3280 пунктов, от которой восстановился к 3300 пунктам. Организовать полноценный отскок не удалось, несмотря на ослабление рубля", - считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
Фондовые индексы США снижаются на фоне опасений насчет ставок
Акции Росбанка взлетали на 9,1%, затем откатились и выросли на 2,9%, "ТКС Холдинга" (группа "Тинькофф") перешли в зеленую зону и выросли также на 2,9% после новостей об интеграции кредитных организаций.
В лидерах роста капитализации – акции "Русала" (+2,68%), МКБ (+2,48%), Мосбиржи (+2,32%), "Черкизово" (+2,25%), расписки Qiwi (+2,21%), а также акции ДВМП (+2,14%), ММК (+2,09%), обыкновенные акции "Мечела" (+1,94%) и акции "Норникеля" (+1,9%).
В лидерах снижения котировок – акции ТМК (-3,17%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-3,17%), расписки ЦИАНа (-2,68%), HeadHunter (-2,28%), акции ЮМГ (-2,15%), а также акции "Газпром нефти" (-1,87%) и расписки "Эталона" (-1,8%).
В четверг рынки могут отыгрывать данные из "Бежевой книги" ФРС, которая будет опубликована в среду позднее, указывает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"Из экономических статданных дня выделим предварительную оценку ВВП Штатов за первый квартал и уровень безработицы в еврозоне за апрель. Квартальные финансовые отчетности завтра представят Dell Tech, Marvell, Ulta Beauty. "Аэрофлот" раскроет отчет МСФО за первый квартал. Акционеры "Магнита" на годовом собрании рассмотрят дивиденды за 2023 год. Акции "Алросы" будут последний день торговаться с дивидендом", - напоминает аналитик.
Его прогноз по индексу Мосбиржи на 30 мая - 3275-3375 пунктов.
"Значимого повода для роста у акций пока нет. Дивидендный сезон подходит к концу, а впереди заседание Банка России, на котором он будет обсуждать повышение ключевой ставки. Повышение ставки будет означать дополнительный рост доходностей консервативных инструментов и снижение привлекательности акций. Однако на горизонте двух месяцев на рынок поступит довольно большой объем дивидендов, поэтому сильного снижения котировок ожидать не стоит", - считает Максим Федосов из УК "Первая".
Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи будет двигаться коридоре 3300-3400 пунктов.