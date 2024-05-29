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Рынок пытался подняться. Но не удержался - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Рынок пытался подняться. Но не удержался
Рынок пытался подняться. Но не удержался - 29.05.2024, ПРАЙМ
Рынок пытался подняться. Но не удержался
Коррекция в развитии. Фондовые индексы пытались восстановиться во вторник, индекс Мосбиржи на пике показывал рост почти на полтора процента, но не удержался на... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T08:48+0300
2024-05-29T08:48+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
акции
рынки
?1716961707
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Коррекция в развитии. Фондовые индексы пытались восстановиться во вторник, индекс Мосбиржи на пике показывал рост почти на полтора процента, но не удержался на траектории роста и завершил основную сессию повышением только на 0,1%, на уровне 3302,91 п. Индекс РТС показал схожую динамику, повысившись на 0,07% по итогам вторника, до 1174,75 п.Высокие процентные ставки и перспектива дальнейшего повышения ключевой ставки на заседании Банка России в июне – один из факторов, которые продолжают оказывать давление на рынок акций. В отчете Банка России "О чем говорят тренды" говорится, что "…в апреле дезинфляционный тренд предыдущих месяцев приостановился. Это видно как по общему ИПЦ, так и по широкому кругу аналитических показателей… . Более того, если текущие темпы роста цен и инфляционные ожидания не возобновят снижение, то для восстановления ценовой стабильности может потребоваться дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий".На этом фоне, и принимая во внимание повышение рыночной волатильности, Минфин заранее, не дожидаясь среды, принял решение отказаться от проведения регулярных аукционов по размещению ОФЗ. Это способствовало стабилизации на рынке ОФЗ: индекс RGBI во вторник показал даже незначительный рост, на 0,08%. Тем не менее надо отметить, рассуждая о волатильности на фондовом рынке, что несмотря на глубокое падение индекса RGBI и коррекцию на рынке акций в последние несколько дней, индекс волатильности RVI особо и не повысился, что говорит об отсутствии страха у инвесторов, и, как следствие, о возможности более глубокой, чем мы сейчас наблюдаем, коррекции на рынке.Из корпоративных новостей стоит отметить операционные результаты Henderson за I квартал 2024 года, которые отражают устойчивый рост показателей по сравнению с тем же периодом прошлого года: выручка Henderson выросла более чем на 35% по сравнению с I кварталом 2023 года. В компании отмечают опережающие темпы роста онлайн-продаж: выручка интернет-магазина повысилась за год на 45,6%, а выручка от продаж на маркетплейсах – на 59,7%. Что касается оффлайн-продаж, то "повышение эффективности продаж в I квартале позволило добиться роста LFL-выручки на 23,9%". В целом результаты подтверждают привлекательный инвестиционный профиль Henderson, хотя у нас пока отсутствует рекомендация по акциям компании.В сложившихся обстоятельствах пристальное внимание инвесторов привлекут данные Росстата по инфляции, которые будут опубликованы сегодня (в среду) ближе к концу дня, и на которые Банк России может в том числе ориентироваться в решении по ключевой ставке.Кроме того, Росстат опубликует данные по объемам промышленного производства за первые четыре месяца 2024 года, а из корпоративных новостей внимания заслуживают результаты "РусГидро" по МСФО за I квартал 2024 года.
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Наталия Пырьева
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
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40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, акции, рынки
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Акции, Рынки
08:48 29.05.2024
 

Рынок пытался подняться. Но не удержался

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Коррекция в развитии. Фондовые индексы пытались восстановиться во вторник, индекс Мосбиржи на пике показывал рост почти на полтора процента, но не удержался на траектории роста и завершил основную сессию повышением только на 0,1%, на уровне 3302,91 п. Индекс РТС показал схожую динамику, повысившись на 0,07% по итогам вторника, до 1174,75 п.
Высокие процентные ставки и перспектива дальнейшего повышения ключевой ставки на заседании Банка России в июне – один из факторов, которые продолжают оказывать давление на рынок акций. В отчете Банка России "О чем говорят тренды" говорится, что "…в апреле дезинфляционный тренд предыдущих месяцев приостановился. Это видно как по общему ИПЦ, так и по широкому кругу аналитических показателей… . Более того, если текущие темпы роста цен и инфляционные ожидания не возобновят снижение, то для восстановления ценовой стабильности может потребоваться дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий".
На этом фоне, и принимая во внимание повышение рыночной волатильности, Минфин заранее, не дожидаясь среды, принял решение отказаться от проведения регулярных аукционов по размещению ОФЗ. Это способствовало стабилизации на рынке ОФЗ: индекс RGBI во вторник показал даже незначительный рост, на 0,08%. Тем не менее надо отметить, рассуждая о волатильности на фондовом рынке, что несмотря на глубокое падение индекса RGBI и коррекцию на рынке акций в последние несколько дней, индекс волатильности RVI особо и не повысился, что говорит об отсутствии страха у инвесторов, и, как следствие, о возможности более глубокой, чем мы сейчас наблюдаем, коррекции на рынке.
Из корпоративных новостей стоит отметить операционные результаты Henderson за I квартал 2024 года, которые отражают устойчивый рост показателей по сравнению с тем же периодом прошлого года: выручка Henderson выросла более чем на 35% по сравнению с I кварталом 2023 года. В компании отмечают опережающие темпы роста онлайн-продаж: выручка интернет-магазина повысилась за год на 45,6%, а выручка от продаж на маркетплейсах – на 59,7%. Что касается оффлайн-продаж, то "повышение эффективности продаж в I квартале позволило добиться роста LFL-выручки на 23,9%". В целом результаты подтверждают привлекательный инвестиционный профиль Henderson, хотя у нас пока отсутствует рекомендация по акциям компании.
В сложившихся обстоятельствах пристальное внимание инвесторов привлекут данные Росстата по инфляции, которые будут опубликованы сегодня (в среду) ближе к концу дня, и на которые Банк России может в том числе ориентироваться в решении по ключевой ставке.
Кроме того, Росстат опубликует данные по объемам промышленного производства за первые четыре месяца 2024 года, а из корпоративных новостей внимания заслуживают результаты "РусГидро" по МСФО за I квартал 2024 года.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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