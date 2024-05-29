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Автомобили Lada начали продавать на Ozon

Автомобили Lada начали продавать на Ozon - 29.05.2024, ПРАЙМ

Автомобили Lada начали продавать на Ozon

Минфин РФ предложил вдвое увеличить стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на второго, третьего и каждого последующего ребенка, одновременно повысив предельный... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T13:42+0300

2024-05-29T13:42+0300

2024-05-29T13:42+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил вдвое увеличить стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на второго, третьего и каждого последующего ребенка, одновременно повысив предельный уровень дохода, дающий право на их получение. Соответствующие поправки содержатся в разработанном Минфином законопроекте, с которым ознакомилось РИА Новости.Стандартный налоговый вычет на второго ребенка предлагается увеличить с нынешних 1 400 до 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка – с 3 000 до 6 000 рублей.По действующим нормам, налогоплательщик может получать вычет на детей до месяца, в котором его доход (за исключением доходов от дивидендов), нарастающим итогом в начала года превысит 350 тысяч рублей. После достижения этой планки он теряет это право.Предложенный Минфином законопроект повышает эту планку до 450 тысяч рублей.Внесение соответствующих изменений было поручено президентом РФ Владимиром Путиным в перечне поручений для реализации послания Федеральному Собранию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

lada, ozon, автоваз