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В России подешевел электрокроссовер Evolute i-JET - 29.05.2024, ПРАЙМ
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В России подешевел электрокроссовер Evolute i-JET
В России подешевел электрокроссовер Evolute i-JET - 29.05.2024, ПРАЙМ
В России подешевел электрокроссовер Evolute i-JET
Стоимость электрического кроссовера Evolute i-JET 2024 на российском авторынке снизилась на полмиллиона рублей, пишет портал "Цены авто". | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T16:39+0300
2024-05-29T16:39+0300
россия
bmw
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Стоимость электрического кроссовера Evolute i-JET 2024 на российском авторынке снизилась на полмиллиона рублей, пишет портал "Цены авто"."Со второй половины текущего месяца цена на i-JET была снижена на 500 тысяч рублей, в результате чего стоимость "упала" до 6 420 000 рублей с предыдущего прайса в 6 920 000 рублей", — отмечается в публикации.Снижение цены составляет 7,2 процента, что предположительно привлечет больше клиентов. Тем не менее, технические характеристики и доступные опции остаются неизменными.Так, Evolute i-JET оснащен передовыми функциями безопасности и информационно-развлекательными системами, что делает его конкурентоспособным на растущем рынке электромобилей.Ожидается, что снижение цены способствует увеличению продаж и укреплению позиций Evolute в сегменте электромобилей на российском рынке.
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россия, bmw
РОССИЯ, BMW
16:39 29.05.2024
 
В России подешевел электрокроссовер Evolute i-JET

"Цены авто": в РФ электрокроссовер Evolute i-JET подешевел на полмиллиона рублей

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтарт продаж электромобилей Evolute
Старт продаж электромобилей Evolute - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Стоимость электрического кроссовера Evolute i-JET 2024 на российском авторынке снизилась на полмиллиона рублей, пишет портал "Цены авто".
"Со второй половины текущего месяца цена на i-JET была снижена на 500 тысяч рублей, в результате чего стоимость "упала" до 6 420 000 рублей с предыдущего прайса в 6 920 000 рублей", — отмечается в публикации.
Снижение цены составляет 7,2 процента, что предположительно привлечет больше клиентов. Тем не менее, технические характеристики и доступные опции остаются неизменными.
Так, Evolute i-JET оснащен передовыми функциями безопасности и информационно-развлекательными системами, что делает его конкурентоспособным на растущем рынке электромобилей.
Ожидается, что снижение цены способствует увеличению продаж и укреплению позиций Evolute в сегменте электромобилей на российском рынке.
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