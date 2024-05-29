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В России повысили порог для возбуждения дела о банкротстве юрлица

В России повысили порог для возбуждения дела о банкротстве юрлица - 29.05.2024, ПРАЙМ

В России повысили порог для возбуждения дела о банкротстве юрлица

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальная суммы требований кредиторов, при достижении которой может возбуждаться дело о... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T14:27+0300

2024-05-29T14:27+0300

2024-05-29T14:27+0300

законодательство

банкротство

бизнес

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальная суммы требований кредиторов, при достижении которой может возбуждаться дело о банкротстве юрлица, выросла до двух миллионов рублей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее порог составлял 300 тысяч рублей. Верховный суд РФ обращал внимание, что данная сумма меньше необходимой для возбуждения дел о банкротстве граждан (500 тысяч рублей), экономическая деятельность которых, как правило, менее масштабна. Теперь порог для юрлиц повысили с учетом накопленного уровня инфляции. В пояснительной записке к закону сказано, что это позволит восстановить утраченную логику законодательного регулирования, вернув экономически обоснованную дифференциацию порогового значения для различных категорий должников. Кроме того, минимальный размер требований кредиторов, при достижении которого может быть возбуждено дело о банкротстве сельхозорганизации, увеличивается до трех миллионов рублей с 500 тысяч рублей и стратегического предприятия или субъекта естественной монополии — также до трех миллионов рублей с одного миллиона. Верховный суд ранее также отмечал, что действующее законодательство предусматривает три режима обжалования определений, выносимых арбитражными судами в рамках дел о банкротстве, что создает значительные сложности для участников процесса и судей арбитражных судов. Закон устанавливает единый — месячный — срок на апелляционное обжалование всех определений. При этом предоставляется возможность обжаловать постановления судов апелляционной инстанции в кассационном порядке по всем категориям споров, за некоторым незначительным исключением. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://1prime.ru/20240528/sud-848598939.html

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законодательство, банкротство, бизнес