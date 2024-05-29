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Боррель призвал превратить ЕС в оборонительный союз
Боррель призвал превратить ЕС в оборонительный союз - 29.05.2024, ПРАЙМ
Боррель призвал превратить ЕС в оборонительный союз
Страны Евросоюза в перспективе смогут проводить совместную политику в области обороны и стать оборонительным союзом, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T12:30+0300
2024-05-29T12:30+0300
2024-05-29T12:30+0300
политика
ес
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Страны Евросоюза в перспективе смогут проводить совместную политику в области обороны и стать оборонительным союзом, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель."Мы не создавали оборонительный союз до сих пор. Это может произойти в будущем. Мы должны идти в этом направлении", — отметил он в рамках выступления на "Форуме Шумана" в Брюсселе.По мнению Борреля, для достижения этой цели потребуются некоторые уступки со стороны стран-членов ЕС в отношении вопросов, связанных с суверенитетом.Он подчеркнул, что военная сфера является крайним показателем суверенитета, и хотя у ЕС есть общая валюта, разделение военных активов затрагивает основы государственного суверенитета намного сильнее.
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ес, жозеп боррель
Политика, ЕС, Жозеп Боррель
Боррель призвал превратить ЕС в оборонительный союз
Боррель: в будущем ЕС должен стать оборонительным союзом
БРЮССЕЛЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Страны Евросоюза в перспективе смогут проводить совместную политику в области обороны и стать оборонительным союзом, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Мы не создавали оборонительный союз до сих пор. Это может произойти в будущем. Мы должны идти в этом направлении", — отметил он в рамках выступления на "Форуме Шумана" в Брюсселе.
По мнению Борреля, для достижения этой цели потребуются некоторые уступки со стороны стран-членов ЕС в отношении вопросов, связанных с суверенитетом.
Он подчеркнул, что военная сфера является крайним показателем суверенитета, и хотя у ЕС есть общая валюта, разделение военных активов затрагивает основы государственного суверенитета намного сильнее.
В ЕС обсуждают использование доходов от активов России, заявил Боррель