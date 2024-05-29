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Мировая деглобализация началась в 2008 году, считают аналитики - 29.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мировая деглобализация началась в 2008 году, считают аналитики
Мировая деглобализация началась в 2008 году, считают аналитики - 29.05.2024, ПРАЙМ
Мировая деглобализация началась в 2008 году, считают аналитики
Процесс деглобализации мировой экономики идет уже 16 лет - он начался в 2008 году после мирового финансового кризиса, считают аналитики Центра ценовых индексов... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T06:38+0300
2024-05-29T06:38+0300
экономика
экономический кризис
глобализация
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Процесс деглобализации мировой экономики идет уже 16 лет - он начался в 2008 году после мирового финансового кризиса, считают аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Аналитический центр ранее в среду представил первый в России индекс цен на экспортируемое сырье, который позволяет более достоверно оценить стоимость поставок российских ресурсов на мировой рынок. Как считают аналитики, 2008 год можно считать годом начала деглобализации. "Протекционизм стал ответом на финансовый кризис во многих странах", - отметили они. После этого начали расходиться некоторые ценовые показатели на одни и те же группы товаров. Так, в 2010 году ценовой бенчмарк нефти США WTI "оторвался" от Brent, стал меньше с ним коррелировать. В 2018 году, по их мнению, деглобализация стала нарастать на фоне появления торговых ограничений между крупнейшими экономиками мира - Китаем и США. А в 2020 году фрагментацию рынков усилила пандемия. Затем начали "отрываться" друг от друга бенчмарки не только на нефть, но и на другие сырьевые товары. "После запрета импорта угля в Китай цены на австралийские угли полгода были ниже аналогов. Это привело к финансовым потерям производителей углей, привязанных в контрактах к австралийским котировкам, в том числе российских", - отметили аналитики. И, наконец, после событий 2022 года отличаться стали и цены у российских экспортеров, ведь они учитывают не только мировую конъюнктуру, но и издержки торговых ограничений и долгую транспортировку.
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экономический кризис, глобализация
Экономика, экономический кризис, глобализация
06:38 29.05.2024
 
Мировая деглобализация началась в 2008 году, считают аналитики

ЦЦИ: мировая деглобализация началась в 2008 году после финансового кризиса

© Unsplah/Juliana KozoskiГлобус, мир
Глобус, мир
© Unsplah/Juliana Kozoski
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Процесс деглобализации мировой экономики идет уже 16 лет - он начался в 2008 году после мирового финансового кризиса, считают аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
Аналитический центр ранее в среду представил первый в России индекс цен на экспортируемое сырье, который позволяет более достоверно оценить стоимость поставок российских ресурсов на мировой рынок.
Как считают аналитики, 2008 год можно считать годом начала деглобализации. "Протекционизм стал ответом на финансовый кризис во многих странах", - отметили они.
После этого начали расходиться некоторые ценовые показатели на одни и те же группы товаров. Так, в 2010 году ценовой бенчмарк нефти США WTI "оторвался" от Brent, стал меньше с ним коррелировать.
В 2018 году, по их мнению, деглобализация стала нарастать на фоне появления торговых ограничений между крупнейшими экономиками мира - Китаем и США. А в 2020 году фрагментацию рынков усилила пандемия.
Затем начали "отрываться" друг от друга бенчмарки не только на нефть, но и на другие сырьевые товары. "После запрета импорта угля в Китай цены на австралийские угли полгода были ниже аналогов. Это привело к финансовым потерям производителей углей, привязанных в контрактах к австралийским котировкам, в том числе российских", - отметили аналитики.
И, наконец, после событий 2022 года отличаться стали и цены у российских экспортеров, ведь они учитывают не только мировую конъюнктуру, но и издержки торговых ограничений и долгую транспортировку.
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Экономикаэкономический кризисглобализация
 
 
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