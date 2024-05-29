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"Эконива" намерена стать полностью российской компанией

"Эконива" намерена стать полностью российской компанией - 29.05.2024, ПРАЙМ

"Эконива" намерена стать полностью российской компанией

Крупнейший молочный холдинг России "Эконива" намерен до конца года завершить процесс перехода своего бизнеса полностью под российскую юрисдикцию, рассказал РИА... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T13:54+0300

2024-05-29T13:54+0300

2024-05-29T13:55+0300

экономика

эконива

юрисдикция

бизнес

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Крупнейший молочный холдинг России "Эконива" намерен до конца года завершить процесс перехода своего бизнеса полностью под российскую юрисдикцию, рассказал РИА Новости президент группы компаний Штефан Дюрр. В начале апреля ГК "Эконива" объявила о начале консолидации бизнеса исключительно в российской юрисдикции - было решено провести реструктуризацию двух выпусков корпоративных облигаций, а также перевести операционный бизнес, который базируется исключительно в России, под контроль компании, находящейся также в российской юрисдикции. Предполагается, что основные нынешние акционеры головной структуры "Эконивы" - немецкой Ekosem-Agrar AG во главе с Дюрром станут владельцами долей российской компании-покупателя. "Мы ожидаем, что процесс перевода в российскую юрисдикцию завершится до конца этого года", - сказал он, отвечая на вопрос, когда компания полностью перейдет в российский периметр и расплатится с держателями бондов немецкой головной компании. Он пояснил, что процесс консолидации бизнеса осложнился отсутствием процедуры по переезду немецкой компании в Россию. "Оказалось, что просто переехать из Германии в Россию нельзя, можно в другую страну ЕС, например, на Кипр, а оттуда - уже в Россию, но это очень сложный процесс. Поэтому все сложности сейчас связаны с Германией, но уверен, мы до конца года их решим", - сказал Дюрр. "Эконива" - крупная российская аграрная группа. Ключевое направление работы - производство молока. Среди других сфер деятельности - племенное и мясное скотоводство, семеноводство. Предприятия агрохолдинга работают в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных наделов с земельным банком более 630 тысяч гектаров.

https://1prime.ru/20240528/nastroeniya-848590104.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эконива, юрисдикция, бизнес