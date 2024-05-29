https://1prime.ru/20240529/estoniya-848636182.html

В ЕС нет общего решения об отправке войск на Украину, заявили в Эстонии

В ЕС нет общего решения об отправке войск на Украину, заявили в Эстонии - 29.05.2024, ПРАЙМ

В ЕС нет общего решения об отправке войск на Украину, заявили в Эстонии

Страны ЕС пока не приняли совместное решение об отправке военных на Украину, так как некоторые государства-члены выступают против этой инициативы, заявил... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T11:58+0300

2024-05-29T11:58+0300

2024-05-29T12:27+0300

политика

эстония

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Страны ЕС пока не приняли совместное решение об отправке военных на Украину, так как некоторые государства-члены выступают против этой инициативы, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур."По крайней мере на данный момент никакого совместного решения Евросоюза по этому вопросу не будет. Есть ряд стран, которые выступают против этого", — цитирует министра телерадиовещательная компания ERR.Певкур подчеркнул, что Франция заключила первое демонстрационное соглашение с Украиной, согласно которому французские военные отправятся на Украину, чтобы оценить возможности обучения.Ранее главнокомандующий украинскими войсками приветствовал инициативу Франции по направлению инструкторов на Украину для обучения украинских военнослужащих, но Министерство обороны Франции уточнило, что это лишь один из обсуждаемых вопросов в рамках поддержки Киева.

https://1prime.ru/20240527/lavrov-848577711.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эстония, ес