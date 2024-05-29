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В ЕС нет общего решения об отправке войск на Украину, заявили в Эстонии - 29.05.2024, ПРАЙМ
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В ЕС нет общего решения об отправке войск на Украину, заявили в Эстонии
В ЕС нет общего решения об отправке войск на Украину, заявили в Эстонии - 29.05.2024, ПРАЙМ
В ЕС нет общего решения об отправке войск на Украину, заявили в Эстонии
Страны ЕС пока не приняли совместное решение об отправке военных на Украину, так как некоторые государства-члены выступают против этой инициативы, заявил... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:58+0300
2024-05-29T12:27+0300
политика
эстония
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Страны ЕС пока не приняли совместное решение об отправке военных на Украину, так как некоторые государства-члены выступают против этой инициативы, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур."По крайней мере на данный момент никакого совместного решения Евросоюза по этому вопросу не будет. Есть ряд стран, которые выступают против этого", — цитирует министра телерадиовещательная компания ERR.Певкур подчеркнул, что Франция заключила первое демонстрационное соглашение с Украиной, согласно которому французские военные отправятся на Украину, чтобы оценить возможности обучения.Ранее главнокомандующий украинскими войсками приветствовал инициативу Франции по направлению инструкторов на Украину для обучения украинских военнослужащих, но Министерство обороны Франции уточнило, что это лишь один из обсуждаемых вопросов в рамках поддержки Киева.
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эстония, ес
Политика, ЭСТОНИЯ, ЕС
11:58 29.05.2024 (обновлено: 12:27 29.05.2024)
 
В ЕС нет общего решения об отправке войск на Украину, заявили в Эстонии

Певкур: ряд стран ЕС против отправки сил на Украину, общее решение пока не ожидается

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Страны ЕС пока не приняли совместное решение об отправке военных на Украину, так как некоторые государства-члены выступают против этой инициативы, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
"По крайней мере на данный момент никакого совместного решения Евросоюза по этому вопросу не будет. Есть ряд стран, которые выступают против этого", — цитирует министра телерадиовещательная компания ERR.
Певкур подчеркнул, что Франция заключила первое демонстрационное соглашение с Украиной, согласно которому французские военные отправятся на Украину, чтобы оценить возможности обучения.
Ранее главнокомандующий украинскими войсками приветствовал инициативу Франции по направлению инструкторов на Украину для обучения украинских военнослужащих, но Министерство обороны Франции уточнило, что это лишь один из обсуждаемых вопросов в рамках поддержки Киева.
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