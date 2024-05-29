https://1prime.ru/20240529/estoniya-848636182.html
В ЕС нет общего решения об отправке войск на Украину, заявили в Эстонии
В ЕС нет общего решения об отправке войск на Украину, заявили в Эстонии - 29.05.2024, ПРАЙМ
В ЕС нет общего решения об отправке войск на Украину, заявили в Эстонии
Страны ЕС пока не приняли совместное решение об отправке военных на Украину, так как некоторые государства-члены выступают против этой инициативы, заявил... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:58+0300
2024-05-29T11:58+0300
2024-05-29T12:27+0300
политика
эстония
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Страны ЕС пока не приняли совместное решение об отправке военных на Украину, так как некоторые государства-члены выступают против этой инициативы, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур."По крайней мере на данный момент никакого совместного решения Евросоюза по этому вопросу не будет. Есть ряд стран, которые выступают против этого", — цитирует министра телерадиовещательная компания ERR.Певкур подчеркнул, что Франция заключила первое демонстрационное соглашение с Украиной, согласно которому французские военные отправятся на Украину, чтобы оценить возможности обучения.Ранее главнокомандующий украинскими войсками приветствовал инициативу Франции по направлению инструкторов на Украину для обучения украинских военнослужащих, но Министерство обороны Франции уточнило, что это лишь один из обсуждаемых вопросов в рамках поддержки Киева.
https://1prime.ru/20240527/lavrov-848577711.html
эстония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_128:0:2271:1607_1920x0_80_0_0_f7403517f90d5244c8ef2109eb33284c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, ес
В ЕС нет общего решения об отправке войск на Украину, заявили в Эстонии
Певкур: ряд стран ЕС против отправки сил на Украину, общее решение пока не ожидается
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Страны ЕС пока не приняли совместное решение об отправке военных на Украину, так как некоторые государства-члены выступают против этой инициативы, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
"По крайней мере на данный момент никакого совместного решения Евросоюза по этому вопросу не будет. Есть ряд стран, которые выступают против этого", — цитирует министра телерадиовещательная компания ERR.
Певкур подчеркнул, что Франция заключила первое демонстрационное соглашение с Украиной, согласно которому французские военные отправятся на Украину, чтобы оценить возможности обучения.
Ранее главнокомандующий украинскими войсками приветствовал инициативу Франции по направлению инструкторов на Украину для обучения украинских военнослужащих, но Министерство обороны Франции уточнило, что это лишь один из обсуждаемых вопросов в рамках поддержки Киева.
Лавров ответил на слова президента Эстонии о России