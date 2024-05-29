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ФАС хочет ограничить максимум энергопотребления при дифференциации тарифов

ФАС хочет ограничить максимум энергопотребления при дифференциации тарифов - 29.05.2024, ПРАЙМ

ФАС хочет ограничить максимум энергопотребления при дифференциации тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает ограничить максимум энергопотребления при дифференциации тарифов на электроэнергию для населения в... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T15:50+0300

2024-05-29T15:50+0300

2024-05-29T15:50+0300

энергетика

фас рф

электропотребление

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает ограничить максимум энергопотребления при дифференциации тарифов на электроэнергию для населения в регионах на уровне 9 375 кВт.ч, в дальнейшем установив для каждого субъекта свои параметры, сообщили представители ведомства в ходе заседания комитета по энергетике Госдумы РФ по данной проблематике.В настоящее время ФАС дорабатывает механизм дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, в том числе считает уместным ввести ограничение для верхней границы третьего диапазона (всего существует три диапазона с разной стоимостью электроэнергии в зависимости от потребления)."Нами предлагается возможность ограничить завышение пороговых значений диапазонов - 9 375 квт. ч, которые мы предлагаем закрепить на уровне акта правительства, чтобы регионы принимая такие решения, меньшее значение могли устанавливать, а большее не могли", - пояснил заместитель начальника управления в сфере электроэнергетики ФАС России Сергей Дудкин, отметив, что сейчас во многих регионах установленные значения превышает 11 тысяч кВт.ч в месяц.Как пояснил начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев, "это своего рода заградительный параметр". "Затем (он - ред.) будет адаптирован под индивидуальные параметры для каждого субъекта", - добавил он.Механизм дифференциации тарифов на электроэнергию по решению региона разработан, прежде всего, для пресечения промышленной и иной коммерческой деятельности под видом бытового потребления. Оплата такой деятельности по тарифам на электроэнергию для населения (льготным) приводит к росту перекрестного субсидирования (когда крупные потребители и бизнес платят по более высоким энерготарифам, чтобы удержать тариф на электроэнергию для населения на более низком уровне).Дифференциация тарифов для населения по объемам электропотребления введена в России в 57 субъектах РФ. В шести из них - в рамках соцнормы энергопотребления, в 51 субъекте РФ - в рамках механизма дифференциации по объемам. Там, где они введены, отмечается завышение уровней энергопотребления на электроэнергию.Как отметил присутствовавший на заседании первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, губернаторы не заинтересованы вводить дифференцированные тарифы на электроэнергию в регионах, у них просто нет мотивации это делать."Какой смысл... региону вводить дифтариф? Губернаторы на это не пойдут, у них нет ни одной причины на это идти", - подчеркнул Селезнев.

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фас рф, электропотребление