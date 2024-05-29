Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС хочет ограничить максимум энергопотребления при дифференциации тарифов - 29.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240529/fas-848647877.html
ФАС хочет ограничить максимум энергопотребления при дифференциации тарифов
ФАС хочет ограничить максимум энергопотребления при дифференциации тарифов - 29.05.2024, ПРАЙМ
ФАС хочет ограничить максимум энергопотребления при дифференциации тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает ограничить максимум энергопотребления при дифференциации тарифов на электроэнергию для населения в... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T15:50+0300
2024-05-29T15:50+0300
энергетика
фас рф
электропотребление
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает ограничить максимум энергопотребления при дифференциации тарифов на электроэнергию для населения в регионах на уровне 9 375 кВт.ч, в дальнейшем установив для каждого субъекта свои параметры, сообщили представители ведомства в ходе заседания комитета по энергетике Госдумы РФ по данной проблематике.В настоящее время ФАС дорабатывает механизм дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, в том числе считает уместным ввести ограничение для верхней границы третьего диапазона (всего существует три диапазона с разной стоимостью электроэнергии в зависимости от потребления)."Нами предлагается возможность ограничить завышение пороговых значений диапазонов - 9 375 квт. ч, которые мы предлагаем закрепить на уровне акта правительства, чтобы регионы принимая такие решения, меньшее значение могли устанавливать, а большее не могли", - пояснил заместитель начальника управления в сфере электроэнергетики ФАС России Сергей Дудкин, отметив, что сейчас во многих регионах установленные значения превышает 11 тысяч кВт.ч в месяц.Как пояснил начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев, "это своего рода заградительный параметр". "Затем (он - ред.) будет адаптирован под индивидуальные параметры для каждого субъекта", - добавил он.Механизм дифференциации тарифов на электроэнергию по решению региона разработан, прежде всего, для пресечения промышленной и иной коммерческой деятельности под видом бытового потребления. Оплата такой деятельности по тарифам на электроэнергию для населения (льготным) приводит к росту перекрестного субсидирования (когда крупные потребители и бизнес платят по более высоким энерготарифам, чтобы удержать тариф на электроэнергию для населения на более низком уровне).Дифференциация тарифов для населения по объемам электропотребления введена в России в 57 субъектах РФ. В шести из них - в рамках соцнормы энергопотребления, в 51 субъекте РФ - в рамках механизма дифференциации по объемам. Там, где они введены, отмечается завышение уровней энергопотребления на электроэнергию.Как отметил присутствовавший на заседании первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, губернаторы не заинтересованы вводить дифференцированные тарифы на электроэнергию в регионах, у них просто нет мотивации это делать."Какой смысл... региону вводить дифтариф? Губернаторы на это не пойдут, у них нет ни одной причины на это идти", - подчеркнул Селезнев.
https://1prime.ru/20240529/fas-848630433.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_b26603a183d79e215bcc9013128f8748.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фас рф, электропотребление
Энергетика, ФАС РФ, электропотребление
15:50 29.05.2024
 
ФАС хочет ограничить максимум энергопотребления при дифференциации тарифов

ФАС РФ хочет ограничить максимум энергопотребления при дифференциации тарифов в регионах

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает ограничить максимум энергопотребления при дифференциации тарифов на электроэнергию для населения в регионах на уровне 9 375 кВт.ч, в дальнейшем установив для каждого субъекта свои параметры, сообщили представители ведомства в ходе заседания комитета по энергетике Госдумы РФ по данной проблематике.
В настоящее время ФАС дорабатывает механизм дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, в том числе считает уместным ввести ограничение для верхней границы третьего диапазона (всего существует три диапазона с разной стоимостью электроэнергии в зависимости от потребления).
"Нами предлагается возможность ограничить завышение пороговых значений диапазонов - 9 375 квт. ч, которые мы предлагаем закрепить на уровне акта правительства, чтобы регионы принимая такие решения, меньшее значение могли устанавливать, а большее не могли", - пояснил заместитель начальника управления в сфере электроэнергетики ФАС России Сергей Дудкин, отметив, что сейчас во многих регионах установленные значения превышает 11 тысяч кВт.ч в месяц.
Как пояснил начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев, "это своего рода заградительный параметр". "Затем (он - ред.) будет адаптирован под индивидуальные параметры для каждого субъекта", - добавил он.
Сталевар - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
ФАС возбудила дело против "Уральской стали"
10:03
Механизм дифференциации тарифов на электроэнергию по решению региона разработан, прежде всего, для пресечения промышленной и иной коммерческой деятельности под видом бытового потребления. Оплата такой деятельности по тарифам на электроэнергию для населения (льготным) приводит к росту перекрестного субсидирования (когда крупные потребители и бизнес платят по более высоким энерготарифам, чтобы удержать тариф на электроэнергию для населения на более низком уровне).
Дифференциация тарифов для населения по объемам электропотребления введена в России в 57 субъектах РФ. В шести из них - в рамках соцнормы энергопотребления, в 51 субъекте РФ - в рамках механизма дифференциации по объемам. Там, где они введены, отмечается завышение уровней энергопотребления на электроэнергию.
Как отметил присутствовавший на заседании первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, губернаторы не заинтересованы вводить дифференцированные тарифы на электроэнергию в регионах, у них просто нет мотивации это делать.
"Какой смысл... региону вводить дифтариф? Губернаторы на это не пойдут, у них нет ни одной причины на это идти", - подчеркнул Селезнев.
 
ЭнергетикаФАС РФэлектропотребление
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала