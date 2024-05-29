https://1prime.ru/20240529/idei-848643544.html
Путин поручил подумать о финансировании постройки курорта "Новая Анапа"
Путин поручил подумать о финансировании постройки курорта "Новая Анапа" - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин поручил подумать о финансировании постройки курорта "Новая Анапа"
Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по установлению источников финансирования постройки объектов инфраструктуры, требуемых для создания... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T14:01+0300
2024-05-29T14:01+0300
2024-05-29T14:01+0300
экономика
туризм
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по установлению источников финансирования постройки объектов инфраструктуры, требуемых для создания курорта "Новая Анапа". Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов был размещен на сайте Кремля. В документе сказано, что правительству РФ поручено подготовить совместно с администрацией Краснодарского края и АО "Корпорация Туризм.РФ" и представить предложения по определению источников финансирования мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта по созданию курорта "Новая Анапа". Доклад нужно предоставить до 1 августа. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.
https://1prime.ru/20240529/krym-848642429.html
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туризм, владимир путин, анапа
Экономика, Туризм, Владимир Путин, АНАПА
Путин поручил подумать о финансировании постройки курорта "Новая Анапа"
Путин поручил представить идеи по финансированию постройки курорта "Новая Анапа"
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по установлению источников финансирования постройки объектов инфраструктуры, требуемых для создания курорта "Новая Анапа".
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов был размещен на сайте Кремля.
В документе сказано, что правительству РФ поручено подготовить совместно с администрацией Краснодарского края и АО "Корпорация Туризм.РФ" и представить предложения по определению источников финансирования мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта по созданию курорта "Новая Анапа".
Доклад нужно предоставить до 1 августа. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.
Путин поручил представить идеи улучшения транспортной инфраструктуры Крыма