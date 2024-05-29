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ВТБ ждет снижения числа льготных ипотечных программ в России

ВТБ ждет снижения числа льготных ипотечных программ в России - 29.05.2024, ПРАЙМ

ВТБ ждет снижения числа льготных ипотечных программ в России

Виды льготных ипотечных программ в России будут сокращаться, останутся только дальневосточная и семейная, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T10:06+0300

2024-05-29T10:06+0300

2024-05-29T10:06+0300

банк россии

ипотека

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Виды льготных ипотечных программ в России будут сокращаться, останутся только дальневосточная и семейная, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мы прогнозируем, что останется только дальневосточная и семейная ипотека, то есть виды льготной ипотеки будут сокращены и объемы ее будут сокращаться", - сообщил он. При этом он указал, что ВТБ не исчерпал лимиты на выдачи кредитов в рамках льготных программ. Кроме того, на вопрос, действительно ли льготная ипотека не позволяет снижать ключевую ставку, Пьянов ответил отрицательно. "Нет, я не считаю, что это определяющий фактор, не позволяющий снизить ключевую ставку. Все-таки динамика любого кредитного портфеля – юрлиц, физлиц – это не первичный показатель. Как мы видим, реакция идет, прежде всего, на инфляцию… Вклад в инфляцию вносит по сути перегретый рынок труда и разогнанный потребительский спрос", - сказал он. В России несколько госпрограмм жилищных кредитов, в числе которых семейная ипотека, дальневосточная, ипотека для сотрудников IТ-сферы и доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны ипотека на жилье в новостройках со ставкой в 8% годовых, которая завершается 1 июля 2024 года.

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ипотека, втб