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Минфин предложил ввести ипотечные каникулы для семей с детьми - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Минфин предложил ввести ипотечные каникулы для семей с детьми
Минфин предложил ввести ипотечные каникулы для семей с детьми - 29.05.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил ввести ипотечные каникулы для семей с детьми
Министерство финансов России разработало механизм ипотечных каникул для семей с детьми, максимальная продолжительность которых может достигать 18 месяцев,... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T18:39+0300
2024-05-29T18:40+0300
недвижимость
минфин
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов России разработало механизм ипотечных каникул для семей с детьми, максимальная продолжительность которых может достигать 18 месяцев, следует из законопроекта, размещённого на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработанный ведомством режим "кредитных каникул" будет совпадать с уже предусмотренным нынешним законодательством, но с некоторыми особенностями. "Так, максимальная продолжительность "кредитных каникул", предусмотренных законопроектом, может составлять до 18 месяцев (вместо шести месяцев), при этом в целях соблюдения принципа баланса интересов сторон кредитного договора (договора займа) предлагается установить, что с седьмого по 18 месяц такого льготного периода кредитор вправе начислять проценты за пользование кредитом (займом) в полном предусмотренном договором размере", - указывается в пояснительной записке. При этом право на отсрочку платежей по жилищному кредиту предоставляется однократно за время действия договора и при условии рождения у заемщика второго или последующих детей. В России действует закон об ипотечных каникулах, оговаривающий общие условия предоставления заёмщикам льготного периода, в течение которого можно уменьшить или приостановить выплаты жилищного кредита. Каникулы предназначены для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, их максимальный срок - шесть месяцев. По данным ЦБ, в первом квартале банки получили 3,7 тысячи заявлений на ипотечные каникулы. За это время льготный период был предоставлен по 1,2 тысяче заявок на 4,1 миллиарда рублей.
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минфин
Недвижимость, Минфин
18:39 29.05.2024 (обновлено: 18:40 29.05.2024)
 
Минфин предложил ввести ипотечные каникулы для семей с детьми

Минфин РФ предложил ввести полуторагодовые ипотечные каникулы для семей с детьми

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛетний отдых москвичей
Летний отдых москвичей - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов России разработало механизм ипотечных каникул для семей с детьми, максимальная продолжительность которых может достигать 18 месяцев, следует из законопроекта, размещённого на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Разработанный ведомством режим "кредитных каникул" будет совпадать с уже предусмотренным нынешним законодательством, но с некоторыми особенностями.
"Так, максимальная продолжительность "кредитных каникул", предусмотренных законопроектом, может составлять до 18 месяцев (вместо шести месяцев), при этом в целях соблюдения принципа баланса интересов сторон кредитного договора (договора займа) предлагается установить, что с седьмого по 18 месяц такого льготного периода кредитор вправе начислять проценты за пользование кредитом (займом) в полном предусмотренном договором размере", - указывается в пояснительной записке.
При этом право на отсрочку платежей по жилищному кредиту предоставляется однократно за время действия договора и при условии рождения у заемщика второго или последующих детей.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Госдума продлила выплаты многодетным семьям на ипотеку
Вчера, 14:45
В России действует закон об ипотечных каникулах, оговаривающий общие условия предоставления заёмщикам льготного периода, в течение которого можно уменьшить или приостановить выплаты жилищного кредита. Каникулы предназначены для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, их максимальный срок - шесть месяцев.
По данным ЦБ, в первом квартале банки получили 3,7 тысячи заявлений на ипотечные каникулы. За это время льготный период был предоставлен по 1,2 тысяче заявок на 4,1 миллиарда рублей.
 
НедвижимостьМинфин
 
 
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