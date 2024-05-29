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Минфин предложил ввести ипотечные каникулы для семей с детьми

Минфин предложил ввести ипотечные каникулы для семей с детьми - 29.05.2024, ПРАЙМ

Минфин предложил ввести ипотечные каникулы для семей с детьми

Министерство финансов России разработало механизм ипотечных каникул для семей с детьми, максимальная продолжительность которых может достигать 18 месяцев,... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T18:39+0300

2024-05-29T18:39+0300

2024-05-29T18:40+0300

недвижимость

минфин

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов России разработало механизм ипотечных каникул для семей с детьми, максимальная продолжительность которых может достигать 18 месяцев, следует из законопроекта, размещённого на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработанный ведомством режим "кредитных каникул" будет совпадать с уже предусмотренным нынешним законодательством, но с некоторыми особенностями. "Так, максимальная продолжительность "кредитных каникул", предусмотренных законопроектом, может составлять до 18 месяцев (вместо шести месяцев), при этом в целях соблюдения принципа баланса интересов сторон кредитного договора (договора займа) предлагается установить, что с седьмого по 18 месяц такого льготного периода кредитор вправе начислять проценты за пользование кредитом (займом) в полном предусмотренном договором размере", - указывается в пояснительной записке. При этом право на отсрочку платежей по жилищному кредиту предоставляется однократно за время действия договора и при условии рождения у заемщика второго или последующих детей. В России действует закон об ипотечных каникулах, оговаривающий общие условия предоставления заёмщикам льготного периода, в течение которого можно уменьшить или приостановить выплаты жилищного кредита. Каникулы предназначены для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, их максимальный срок - шесть месяцев. По данным ЦБ, в первом квартале банки получили 3,7 тысячи заявлений на ипотечные каникулы. За это время льготный период был предоставлен по 1,2 тысяче заявок на 4,1 миллиарда рублей.

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минфин