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Канада заявила, что не ограничивает Украину в использовании оружия
Канада заявила, что не ограничивает Украину в использовании оружия - 29.05.2024, ПРАЙМ
Канада заявила, что не ограничивает Украину в использовании оружия
Оттава не ограничивает Украину в использовании направленного ей оружия. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T16:07+0300
2024-05-29T16:07+0300
2024-05-29T16:07+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Оттава не ограничивает Украину в использовании направленного ей оружия. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли."В Канаде не ставятся условия конечного пользователя в отношении поставок оружия на Украину", — сообщила министр.Жоли отметила, что Канада не ставит условий при поставках оружия на Украину и призвала занять "прогрессивную позицию" в этом вопросе. Она указала, что Россия не соблюдает "красные линии", что делает возможными для Украины право атаковать военные объекты на территории России.Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также ранее заявил, что Украина имеет право атаковать военные цели на территории России.
https://1prime.ru/20240529/udary-848631732.html
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украина, канада
Политика, УКРАИНА, КАНАДА
Канада заявила, что не ограничивает Украину в использовании оружия
МИД Канады: Киев не ограничен в применении поставляемого ему оружия
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Оттава не ограничивает Украину в использовании направленного ей оружия. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.
"В Канаде не ставятся условия конечного пользователя в отношении поставок оружия на Украину", — сообщила министр.
Жоли отметила, что Канада не ставит условий при поставках оружия на Украину и призвала занять "прогрессивную позицию" в этом вопросе. Она указала, что Россия не соблюдает "красные линии", что делает возможными для Украины право атаковать военные объекты на территории России.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также ранее заявил, что Украина имеет право атаковать военные цели на территории России.
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