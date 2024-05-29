https://1prime.ru/20240529/kritika-848638590.html

Это не Кабул и не Багдад. Макрон и Шольц разозлили британцев из-за Украины

Это не Кабул и не Багдад. Макрон и Шольц разозлили британцев из-за Украины - 29.05.2024, ПРАЙМ

Это не Кабул и не Багдад. Макрон и Шольц разозлили британцев из-за Украины

В ходе совместной пресс-конференции во вторник президент Франции Эммануэль Макрон призвал разрешить украинским войскам применять западное оружие для ударов по... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T12:41+0300

2024-05-29T12:41+0300

2024-05-29T12:42+0300

политика

эммануэль макрон

олаф шольц

поддержка украины

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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В ходе совместной пресс-конференции во вторник президент Франции Эммануэль Макрон призвал разрешить украинским войскам применять западное оружие для ударов по территории России, а канцлером ФРГ Олаф Шольц заявил, что Киев, “согласно международному праву”, может осуществлять такие атаки. Однако читатели британской Financial Times раскритиковали их заявления. Так, читатель Geopol Analyst выразил мнение, что Запад должен прислушаться к словам президента России Владимира Путина. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Это они превратили этот конфликт в вопрос выживания для России, и действительно пора понять, чем это чревато. К тому же Москва — это вам не Кабул и не Багдад", — добавил он.Paul Thind полагает, что лидеры западных стран совершенно беспомощны и передача Киеву оружия не сработает и не остановит российские войска. "Увы, Запад лишь воюет чужими руками. Ирак, Афганистан, Газа. Вот вам оружие — вперед: убивайте и разрушайте. Надо стремиться к миру, чтобы положить конец этому безумию", — отметил онПо мнению RV, "у ввсех этих западных лидеров, кто ратует за масштабную войну, наверняка финансовые связи с военной промышленностью". "Это уж как пить дать, потому что вообще-то никто не хочет третьей мировой", — пояснил он.Читатель HonestReader считает, что Украина "может воевать хоть в четыре руки и шесть ног" и все равно проиграет. Несколько месяцев назад Киев уже сбил российский самолет со своими же пленными на российской территории ракетой “Пэтриот” и уже запросто бьет западным оружием по целям внутри РФ. "Так что вся эта болтовня — жалкие попытки оправдаться за разгром в Харькове. Вот если бы у нас были F-16, вот если бы нам вовремя поставили танки “Леопард”... Вот если бы мы не выбрали юмориста в президенты", — заключил он.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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эммануэль макрон, олаф шольц, поддержка украины