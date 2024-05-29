https://1prime.ru/20240529/krym-848642429.html
Путин поручил представить идеи улучшения транспортной инфраструктуры Крыма
Путин поручил представить идеи улучшения транспортной инфраструктуры Крыма - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин поручил представить идеи улучшения транспортной инфраструктуры Крыма
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа представить идей по совершенствованию транспортной инфраструктуры с целью развития туризма на Крымском... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T13:41+0300
2024-05-29T13:41+0300
2024-05-29T13:42+0300
экономика
владимир путин
туризм
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_0:119:3221:1931_1920x0_80_0_0_87a100d23f5f94f8e8a4f5e0a101cfc0.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа представить идей по совершенствованию транспортной инфраструктуры с целью развития туризма на Крымском полуострове, сказано в сообщении на сайте Кремля. Соответствующий перечень поручений был дан по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов. В документе сказано, что правительству РФ поручено подготовить при участии исполнительных органов Республики Крым и представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Крыму, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги "Таврида" к побережьям Черного и Азовского морей. Доклад по данной теме необходимо представить до 1 августа, ответственным является премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20240520/miranda-848332899.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_d86cabfdc3a5c65c6af56e568b395dc9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, туризм, крым
Экономика, Владимир Путин, Туризм, КРЫМ
Путин поручил представить идеи улучшения транспортной инфраструктуры Крыма
Путину предложат идеи по транспортной инфраструктуре для развития туризма в Крыму
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа представить идей по совершенствованию транспортной инфраструктуры с целью развития туризма на Крымском полуострове, сказано в сообщении на сайте Кремля.
Соответствующий перечень поручений был дан по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.
В документе сказано, что правительству РФ поручено подготовить при участии исполнительных органов Республики Крым и представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Крыму, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги "Таврида" к побережьям Черного и Азовского морей.
Доклад по данной теме необходимо представить до 1 августа, ответственным является премьер-министр России Михаил Мишустин.
В Крыму и Севастополе заработает новый оператор сотовой связи