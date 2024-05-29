https://1prime.ru/20240529/krym-848642429.html

Путин поручил представить идеи улучшения транспортной инфраструктуры Крыма

Путин поручил представить идеи улучшения транспортной инфраструктуры Крыма - 29.05.2024, ПРАЙМ

Путин поручил представить идеи улучшения транспортной инфраструктуры Крыма

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа представить идей по совершенствованию транспортной инфраструктуры с целью развития туризма на Крымском... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T13:41+0300

2024-05-29T13:41+0300

2024-05-29T13:42+0300

экономика

владимир путин

туризм

крым

https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_0:119:3221:1931_1920x0_80_0_0_87a100d23f5f94f8e8a4f5e0a101cfc0.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа представить идей по совершенствованию транспортной инфраструктуры с целью развития туризма на Крымском полуострове, сказано в сообщении на сайте Кремля. Соответствующий перечень поручений был дан по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов. В документе сказано, что правительству РФ поручено подготовить при участии исполнительных органов Республики Крым и представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Крыму, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги "Таврида" к побережьям Черного и Азовского морей. Доклад по данной теме необходимо представить до 1 августа, ответственным является премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://1prime.ru/20240520/miranda-848332899.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, туризм, крым