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Путин поручил представить идеи улучшения транспортной инфраструктуры Крыма - 29.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил представить идеи улучшения транспортной инфраструктуры Крыма
Путин поручил представить идеи улучшения транспортной инфраструктуры Крыма - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин поручил представить идеи улучшения транспортной инфраструктуры Крыма
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа представить идей по совершенствованию транспортной инфраструктуры с целью развития туризма на Крымском... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T13:41+0300
2024-05-29T13:42+0300
экономика
владимир путин
туризм
крым
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа представить идей по совершенствованию транспортной инфраструктуры с целью развития туризма на Крымском полуострове, сказано в сообщении на сайте Кремля. Соответствующий перечень поручений был дан по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов. В документе сказано, что правительству РФ поручено подготовить при участии исполнительных органов Республики Крым и представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Крыму, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги "Таврида" к побережьям Черного и Азовского морей. Доклад по данной теме необходимо представить до 1 августа, ответственным является премьер-министр России Михаил Мишустин.
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владимир путин, туризм, крым
Экономика, Владимир Путин, Туризм, КРЫМ
13:41 29.05.2024 (обновлено: 13:42 29.05.2024)
 
Путин поручил представить идеи улучшения транспортной инфраструктуры Крыма

Путину предложат идеи по транспортной инфраструктуре для развития туризма в Крыму

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДостопримечательности Крыма
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа представить идей по совершенствованию транспортной инфраструктуры с целью развития туризма на Крымском полуострове, сказано в сообщении на сайте Кремля.
Соответствующий перечень поручений был дан по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.
В документе сказано, что правительству РФ поручено подготовить при участии исполнительных органов Республики Крым и представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Крыму, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги "Таврида" к побережьям Черного и Азовского морей.
Доклад по данной теме необходимо представить до 1 августа, ответственным является премьер-министр России Михаил Мишустин.
Города России. Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
В Крыму и Севастополе заработает новый оператор сотовой связи
20 мая, 14:58
 
ЭкономикаВладимир ПутинТуризмКРЫМ
 
 
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