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Обхохочешься. Макрон послал России "грозный" сигнал и насмешил французов
Обхохочешься. Макрон послал России "грозный" сигнал и насмешил французов - 29.05.2024, ПРАЙМ
Обхохочешься. Макрон послал России "грозный" сигнал и насмешил французов
Франция усилила военное присутствие в Румынии в знак "стратегического предупреждения" для России, следует из материалов издания Valeurs Actuelles. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T17:24+0300
2024-05-29T17:24+0300
2024-05-29T17:24+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Франция усилила военное присутствие в Румынии в знак "стратегического предупреждения" для России, следует из материалов издания Valeurs Actuelles."Около пятнадцати французских солдат были направлены в командный пункт в Румынии в рамках миссии Aigle. Париж планирует и дальше усиливать свое военное присутствие там в знак предостережения для Москвы", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что французская военная миссия Aigle в Румынии, начатая два года назад, продолжается. Более пятнадцати французских солдат уже приписаны к командному пункту бригады, которая находится на этапе формирования.В ближайшее время число французских солдат в Румынии составит около четырех тысяч. Франция планирует усилить свое военное присутствие в Румынии, достигнув уровня бригады к 2025 году."Обхохочешься – возомнили себя Кратосом", — заметил один из читателей издания.В соответствии с поставленными НАТО задачами на Мадридском саммите, французская военная миссия будет выполнять задачи национальной безопасности и операций союзников. Учения Dacian Spring 2025 также ставят перед Францией задачу создать многонациональную бригаду в течение года.Другие читатели в свою очередь задались вопросом, когда Макрон прекратит свою бессмысленную болтовню и перестанет "всем надоедать".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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франция, россия, румыния
Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, РУМЫНИЯ
Обхохочешься. Макрон послал России "грозный" сигнал и насмешил французов
VA: Франция усилила военное присутствие в Румынии в знак предупреждения России
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ.
Франция усилила военное присутствие в Румынии в знак "стратегического предупреждения" для России, следует
из материалов издания Valeurs Actuelles.
"Около пятнадцати французских солдат были направлены в командный пункт в Румынии в рамках миссии Aigle. Париж планирует и дальше усиливать свое военное присутствие там в знак предостережения для Москвы", — сказано в публикации.
Отмечается, что французская военная миссия Aigle в Румынии, начатая два года назад, продолжается. Более пятнадцати французских солдат уже приписаны к командному пункту бригады, которая находится на этапе формирования.
В ближайшее время число французских солдат в Румынии составит около четырех тысяч. Франция планирует усилить свое военное присутствие в Румынии, достигнув уровня бригады к 2025 году.
"Обхохочешься – возомнили себя Кратосом", — заметил один из читателей издания.
В соответствии с поставленными НАТО задачами на Мадридском саммите, французская военная миссия будет выполнять задачи национальной безопасности и операций союзников. Учения Dacian Spring 2025 также ставят перед Францией задачу создать многонациональную бригаду в течение года.
Другие читатели в свою очередь задались вопросом, когда Макрон прекратит свою бессмысленную болтовню и перестанет "всем надоедать".
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Воюет чужими руками. Макрон и Шольц разозлили британцев из-за Украины