https://1prime.ru/20240529/makron-848651585.html

Обхохочешься. Макрон послал России "грозный" сигнал и насмешил французов

Обхохочешься. Макрон послал России "грозный" сигнал и насмешил французов - 29.05.2024, ПРАЙМ

Обхохочешься. Макрон послал России "грозный" сигнал и насмешил французов

Франция усилила военное присутствие в Румынии в знак "стратегического предупреждения" для России, следует из материалов издания Valeurs Actuelles. | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T17:24+0300

2024-05-29T17:24+0300

2024-05-29T17:24+0300

политика

франция

россия

румыния

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Франция усилила военное присутствие в Румынии в знак "стратегического предупреждения" для России, следует из материалов издания Valeurs Actuelles."Около пятнадцати французских солдат были направлены в командный пункт в Румынии в рамках миссии Aigle. Париж планирует и дальше усиливать свое военное присутствие там в знак предостережения для Москвы", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что французская военная миссия Aigle в Румынии, начатая два года назад, продолжается. Более пятнадцати французских солдат уже приписаны к командному пункту бригады, которая находится на этапе формирования.В ближайшее время число французских солдат в Румынии составит около четырех тысяч. Франция планирует усилить свое военное присутствие в Румынии, достигнув уровня бригады к 2025 году."Обхохочешься – возомнили себя Кратосом", — заметил один из читателей издания.В соответствии с поставленными НАТО задачами на Мадридском саммите, французская военная миссия будет выполнять задачи национальной безопасности и операций союзников. Учения Dacian Spring 2025 также ставят перед Францией задачу создать многонациональную бригаду в течение года.Другие читатели в свою очередь задались вопросом, когда Макрон прекратит свою бессмысленную болтовню и перестанет "всем надоедать".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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франция, россия, румыния