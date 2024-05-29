https://1prime.ru/20240529/nalogi-848639426.html

В Кремле прокомментировали идею внесения изменений в налоговую систему

В Кремле прокомментировали идею внесения изменений в налоговую систему - 29.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали идею внесения изменений в налоговую систему

Идеи по корректировке российской налоговой системы РФ являются серьезной и востребованной инициатива в русле концептуальных посылов президента России Владимира... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T12:53+0300

2024-05-29T12:53+0300

2024-05-29T12:53+0300

налоги

ндфл

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270428_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_8c1f5b9b4c7e222ced86cf06590ee7ef.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Идеи по корректировке российской налоговой системы РФ являются серьезной и востребованной инициатива в русле концептуальных посылов президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это очень серьезная инициатива. Она действительно востребованная. Она в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному Собранию. Поэтому, конечно же, будет глубокая дискуссия", — сказал он. По словам Пескова, в Кремле очень внимательно следят за дискуссией по данной теме и она ведется очень активно, эксперты, специалисты принимают участие, из правительства РФ есть комментарии, от депутатов, от руководства Госдумы. Во вторник Минфин представил предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240528/minfin-848621167.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ндфл, дмитрий песков