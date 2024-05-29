Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали идею внесения изменений в налоговую систему - 29.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Налоги - ПРАЙМ, 1920Налоги
https://1prime.ru/20240529/nalogi-848639426.html
В Кремле прокомментировали идею внесения изменений в налоговую систему
В Кремле прокомментировали идею внесения изменений в налоговую систему - 29.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали идею внесения изменений в налоговую систему
Идеи по корректировке российской налоговой системы РФ являются серьезной и востребованной инициатива в русле концептуальных посылов президента России Владимира... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T12:53+0300
2024-05-29T12:53+0300
налоги
ндфл
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270428_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_8c1f5b9b4c7e222ced86cf06590ee7ef.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Идеи по корректировке российской налоговой системы РФ являются серьезной и востребованной инициатива в русле концептуальных посылов президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это очень серьезная инициатива. Она действительно востребованная. Она в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному Собранию. Поэтому, конечно же, будет глубокая дискуссия", — сказал он. По словам Пескова, в Кремле очень внимательно следят за дискуссией по данной теме и она ведется очень активно, эксперты, специалисты принимают участие, из правительства РФ есть комментарии, от депутатов, от руководства Госдумы. Во вторник Минфин представил предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20240528/minfin-848621167.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270428_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_8807f7b12981271828fc9aa690b7ace5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ндфл, дмитрий песков
Налоги, НДФЛ, Дмитрий Песков
12:53 29.05.2024
 
В Кремле прокомментировали идею внесения изменений в налоговую систему

Песков: идей по изменениям в налоговой системе — серьезная и нужная инициатива

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Идеи по корректировке российской налоговой системы РФ являются серьезной и востребованной инициатива в русле концептуальных посылов президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это очень серьезная инициатива. Она действительно востребованная. Она в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному Собранию. Поэтому, конечно же, будет глубокая дискуссия", — сказал он.
По словам Пескова, в Кремле очень внимательно следят за дискуссией по данной теме и она ведется очень активно, эксперты, специалисты принимают участие, из правительства РФ есть комментарии, от депутатов, от руководства Госдумы.
Во вторник Минфин представил предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
Выставка Россия. Лекция министра финансов России А. Силуанова
Пять ступеней НДФЛ. Главное из предложений Минфина по налогам
Вчера, 23:01
 
НалогиНДФЛДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала