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В Кремле прокомментировали идею внесения изменений в налоговую систему
В Кремле прокомментировали идею внесения изменений в налоговую систему - 29.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали идею внесения изменений в налоговую систему
Идеи по корректировке российской налоговой системы РФ являются серьезной и востребованной инициатива в русле концептуальных посылов президента России Владимира... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T12:53+0300
2024-05-29T12:53+0300
2024-05-29T12:53+0300
налоги
ндфл
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Идеи по корректировке российской налоговой системы РФ являются серьезной и востребованной инициатива в русле концептуальных посылов президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это очень серьезная инициатива. Она действительно востребованная. Она в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному Собранию. Поэтому, конечно же, будет глубокая дискуссия", — сказал он. По словам Пескова, в Кремле очень внимательно следят за дискуссией по данной теме и она ведется очень активно, эксперты, специалисты принимают участие, из правительства РФ есть комментарии, от депутатов, от руководства Госдумы. Во вторник Минфин представил предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
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ндфл, дмитрий песков
Налоги, НДФЛ, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали идею внесения изменений в налоговую систему
Песков: идей по изменениям в налоговой системе — серьезная и нужная инициатива
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Идеи по корректировке российской налоговой системы РФ являются серьезной и востребованной инициатива в русле концептуальных посылов президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это очень серьезная инициатива. Она действительно востребованная. Она в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному Собранию. Поэтому, конечно же, будет глубокая дискуссия", — сказал он.
По словам Пескова, в Кремле очень внимательно следят за дискуссией по данной теме и она ведется очень активно, эксперты, специалисты принимают участие, из правительства РФ есть комментарии, от депутатов, от руководства Госдумы.
Во вторник Минфин представил предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
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