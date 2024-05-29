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В МИД рассказали о попытках создания на Западе систем для оплаты рублями - 29.05.2024, ПРАЙМ
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В МИД рассказали о попытках создания на Западе систем для оплаты рублями
В МИД рассказали о попытках создания на Западе систем для оплаты рублями - 29.05.2024, ПРАЙМ
В МИД рассказали о попытках создания на Западе систем для оплаты рублями
Страны Запада не обращались к Москве с вопросом о создании систем, позволяющих российскому бизнесу покупать товары из этих стран за рубли, заявил РИА Новости... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T08:48+0300
2024-05-29T08:48+0300
экономика
россия
запад
расчеты
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Страны Запада не обращались к Москве с вопросом о создании систем, позволяющих российскому бизнесу покупать товары из этих стран за рубли, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Подобный механизм был запущен Итало-Российской торговой палатой в феврале 2024 года в тестовом режиме для компаний-членов палаты. В товарообмен входили только категории товаров, разрешенные для ввоза в РФ. В конце апреля стало известно, что ИРТП приостановила работу системы после обращения Комитета по финансовой безопасности Италии, в котором он выразил опасения, что механизм якобы позволит обходить санкции. "О существовании или попытках создания в других западных странах систем, которые позволяли бы российским компаниям приобретать товары за рубли, нам неизвестно. Обращения на этот счет не поступали", — сказал Биричевский. При этом он отметил, что именно европейский бизнес заинтересован в существовании альтернативных механизмов, позволяющих осуществлять финансовое обслуживание внешнеэкономических контрактов с российскими операторами. "К сожалению для местных компаний, европейские власти продолжают "ставить палки в колеса" любым попыткам оживить торговое взаимодействие с нашей страной и приносят собственные экономические приоритеты в жертву пресловутой "трансатлантической солидарности", идя на поводу у американского суверена", — указал дипломат.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
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россия, запад, расчеты
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, расчеты
08:48 29.05.2024
 
В МИД рассказали о попытках создания на Западе систем для оплаты рублями

МИД: Запад не обращался к РФ по вопросу создания систем для оплаты рублями

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Страны Запада не обращались к Москве с вопросом о создании систем, позволяющих российскому бизнесу покупать товары из этих стран за рубли, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Подобный механизм был запущен Итало-Российской торговой палатой в феврале 2024 года в тестовом режиме для компаний-членов палаты. В товарообмен входили только категории товаров, разрешенные для ввоза в РФ. В конце апреля стало известно, что ИРТП приостановила работу системы после обращения Комитета по финансовой безопасности Италии, в котором он выразил опасения, что механизм якобы позволит обходить санкции.
"О существовании или попытках создания в других западных странах систем, которые позволяли бы российским компаниям приобретать товары за рубли, нам неизвестно. Обращения на этот счет не поступали", — сказал Биричевский.
При этом он отметил, что именно европейский бизнес заинтересован в существовании альтернативных механизмов, позволяющих осуществлять финансовое обслуживание внешнеэкономических контрактов с российскими операторами.
"К сожалению для местных компаний, европейские власти продолжают "ставить палки в колеса" любым попыткам оживить торговое взаимодействие с нашей страной и приносят собственные экономические приоритеты в жертву пресловутой "трансатлантической солидарности", идя на поводу у американского суверена", — указал дипломат.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
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