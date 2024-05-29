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Отпуск-2024: Краснодарский край планирует заменить Турцию

Отпуск-2024: Краснодарский край планирует заменить Турцию - 29.05.2024, ПРАЙМ

Отпуск-2024: Краснодарский край планирует заменить Турцию

В отпускной сезон 2024 года в Краснодарском крае будет функционировать 300 отелей классификации 4 и 5 звезд, из них 53 - премиальные "пятерки", что является... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T11:09+0300

2024-05-29T11:09+0300

2024-05-29T11:13+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В отпускной сезон 2024 года в Краснодарском крае будет функционировать 300 отелей классификации 4 и 5 звезд, из них 53 - премиальные "пятерки", что является гарантом высококачественного сервиса с расширенным спектром услуг, — сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий во время открытия отеля премиального класса "FЮNF Luxury Resort & Spa 5*"."На сегодняшний день в Краснодарском крае функционирует 299 отелей, которые аккредитованы по классификации 4 и 5 звезд, из них 53 — пятерки. На старте сезона отпусков 2024 в Анапе открылся новый пятизвездочный отель "FЮNF Luxury Resort & Spa 5*", сетевого Курорта Miracleon, который будет работать по системам полный пансион или с завтраками- на выбор отдыхающего", - сказал Зарицкий.С начала года город-курорт Анапу посетило более 500 тысяч гостей, из них 100 тысяч — на майские праздники.Отметим, несмотря на закрытое авиасообщение, турпоток города-курорта ежегодно увеличивается. В сезоне 2024 Анапа готовится принять на 25% больше туристов, чем годом ранее.Билет на фирменный поезд "Премиум" Москва–Адлер обойдется туристу от пяти тысяч рублей в плацкартном и от восьми тысяч в купейном вагоне.Говоря о новом отеле, Зарицкий отметил, что он сможет составить достойную конкуренцию турецкому аналогу по цене и качеству обслуживания.Так, цена двухместного номера на начало июня в нем по программе FB (полный пансион) колеблется от 22–35 тысяч рублей в сутки, за недельное пребывание гости заплатят от 160 тысяч.К услугам отдыхающих большая территория отдыха с множеством подогреваемых бассейнов, ресторанов и баров, трехэтажным SPA-комплексом LaFa, спортивными, детскими площадками и тренажерным залом, а зимой гости могут продлить лето на зимним галечным пляже. Отель расположен на первой береговой линии, включает 250 номеров и 10 вилл."Инвестиции в новый отель составили более 2,5 миллиарда рублей и это обосновано тем, что все больше гостей края выбирают премиальный отдых", — сказал инвестор курорта Валерий Димоев.Он рассказал, что при его строительстве использовались стройматериалы российского производства, а в его ресторанах и барах гостям будет предложен большой ассортимент блюд от местных производителей и винная карта из вин Краснодарского края.По словам Димоева, в прошлом году объекты курорта приняли порядка одного миллиона человек, в текущем — планируется предоставить отдых более 1,3 миллиону отдыхающих.Это уже второй отель курорта Miracleon, открытый по постановлению о предоставлении субсидий из федерального бюджета по льготной ставке инвесторам для реализации инвестпроектов, необходимых для развития внутреннего и въездного туризма в стране.Ранее сообщалось, что уже более половины номерного фонда забронировано на лето на курортах Краснодарского края.На открытии нового отеля присутствовал мэр Анапы Василий Швец:"Важно, что даже в это непростое время бизнес Анапы уверенно себя чувствует и строит гостиничные комплексы, отвечающие самым высоким требованиям и превосходящие многие зарубежные аналоги. Выполняется поручение губернатора региона: практически всё оборудование должно быть произведено в Краснодарском крае", — подчеркнул он.

https://1prime.ru/20240419/avtoturizm-847514313.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, внутренний туризм, анапа