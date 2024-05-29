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Путин поставил в пример чиновникам работу военных на линии фронта - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Путин поставил в пример чиновникам работу военных на линии фронта
Путин поставил в пример чиновникам работу военных на линии фронта - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин поставил в пример чиновникам работу военных на линии фронта
Президент России Владимир Путин назвал благополучие семей и сбережение основным приоритетом развития страны. Об этом глава государства заявил на расширенном... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T16:50+0300
2024-05-29T16:56+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал благополучие семей и сбережение основным приоритетом развития страны. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.Путин отметил, что перед государством и российским народом стоит множество фундаментальных вопросов. "Мы с вами постоянно об этом говорим, прежде всего, сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей", — отметил российский президент.Путин подчеркнул, что нужно уделить внимание развитию талантливых граждан. А властям необходимо работать так же напряжённо, как российские военные на линии фронта.В ноябре 2023 года глава государства подписал указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. Такое решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей, говорится в документе.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
16:50 29.05.2024 (обновлено: 16:56 29.05.2024)
 
Путин поставил в пример чиновникам работу военных на линии фронта

Путин: властям надо работать так же напряженно, как и военные на фронте

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Пути
Президент РФ Владимир Пути - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал благополучие семей и сбережение основным приоритетом развития страны. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.
Путин отметил, что перед государством и российским народом стоит множество фундаментальных вопросов. "Мы с вами постоянно об этом говорим, прежде всего, сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей", — отметил российский президент.
Путин подчеркнул, что нужно уделить внимание развитию талантливых граждан. А властям необходимо работать так же напряжённо, как российские военные на линии фронта.
В ноябре 2023 года глава государства подписал указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. Такое решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей, говорится в документе.
Тарифы ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
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15:19
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
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