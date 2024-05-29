https://1prime.ru/20240529/putin-848650412.html
Минэнерго согласовало плана финансирования создания объектов ЛЭП в Крыму
Минэнерго согласовало плана финансирования создания объектов ЛЭП в Крыму - 29.05.2024, ПРАЙМ
Минэнерго согласовало плана финансирования создания объектов ЛЭП в Крыму
План финансирования строительства объектов транзитных линий электропередачи 110 кВ Южного берега Крыма (ЮБК) согласован, новые энергообъекты снизят риски... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T16:57+0300
2024-05-29T16:57+0300
2024-05-29T17:00+0300
россия
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/83892/70/838927091_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55640fcdfea5d7faa8bbaeb5ba0b6563.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. План финансирования строительства объектов транзитных линий электропередачи 110 кВ Южного берега Крыма (ЮБК) согласован, новые энергообъекты снизят риски ограничения электроснабжения в период высоких температур, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.Как говорится в сообщении Минэнерго, в рамках рабочей поездки в Крым Грабчак провёл встречу с главой региона Сергеем Аксёновым по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса."Замминистра рассказал, что согласованы планы по финансированию строительства объектов транзитных сетей 110 кВ Южного берега Крыма (ЮБК)", - говорится в сообщении.Он также отметил, что "строительство объектов позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона и снизить риски ограничения электроснабжения в период высоких температур".Кроме того, стороны обсудили реализацию дополнительных мероприятий по повышению устойчивости объектов ТЭК к нештатным ситуациями, а также развитие и повышение эффективности функционирования газотранспортной системы полуострова.
https://1prime.ru/20240521/tsivilev-848360242.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83892/70/838927091_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a654e59cca2e427c59bcfa5f3b97fe1d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Минэнерго согласовало плана финансирования создания объектов ЛЭП в Крыму
Минэнерго одобрило плана финансирования создания объектов транзитных ЛЭП в Крыму
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. План финансирования строительства объектов транзитных линий электропередачи 110 кВ Южного берега Крыма (ЮБК) согласован, новые энергообъекты снизят риски ограничения электроснабжения в период высоких температур, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.
Как говорится в сообщении Минэнерго, в рамках рабочей поездки в Крым Грабчак провёл встречу с главой региона Сергеем Аксёновым по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса.
"Замминистра рассказал, что согласованы планы по финансированию строительства объектов транзитных сетей 110 кВ Южного берега Крыма (ЮБК)", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что "строительство объектов позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона и снизить риски ограничения электроснабжения в период высоких температур".
Кроме того, стороны обсудили реализацию дополнительных мероприятий по повышению устойчивости объектов ТЭК к нештатным ситуациями, а также развитие и повышение эффективности функционирования газотранспортной системы полуострова.
Цивилев не будет менять команду в Минэнерго