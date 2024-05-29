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Минэнерго согласовало плана финансирования создания объектов ЛЭП в Крыму

Минэнерго согласовало плана финансирования создания объектов ЛЭП в Крыму - 29.05.2024, ПРАЙМ

Минэнерго согласовало плана финансирования создания объектов ЛЭП в Крыму

План финансирования строительства объектов транзитных линий электропередачи 110 кВ Южного берега Крыма (ЮБК) согласован, новые энергообъекты снизят риски... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T16:57+0300

2024-05-29T16:57+0300

2024-05-29T17:00+0300

россия

энергетика

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. План финансирования строительства объектов транзитных линий электропередачи 110 кВ Южного берега Крыма (ЮБК) согласован, новые энергообъекты снизят риски ограничения электроснабжения в период высоких температур, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.Как говорится в сообщении Минэнерго, в рамках рабочей поездки в Крым Грабчак провёл встречу с главой региона Сергеем Аксёновым по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса."Замминистра рассказал, что согласованы планы по финансированию строительства объектов транзитных сетей 110 кВ Южного берега Крыма (ЮБК)", - говорится в сообщении.Он также отметил, что "строительство объектов позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона и снизить риски ограничения электроснабжения в период высоких температур".Кроме того, стороны обсудили реализацию дополнительных мероприятий по повышению устойчивости объектов ТЭК к нештатным ситуациями, а также развитие и повышение эффективности функционирования газотранспортной системы полуострова.

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