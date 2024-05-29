Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго согласовало плана финансирования создания объектов ЛЭП в Крыму - 29.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240529/putin-848650412.html
Минэнерго согласовало плана финансирования создания объектов ЛЭП в Крыму
Минэнерго согласовало плана финансирования создания объектов ЛЭП в Крыму - 29.05.2024, ПРАЙМ
Минэнерго согласовало плана финансирования создания объектов ЛЭП в Крыму
План финансирования строительства объектов транзитных линий электропередачи 110 кВ Южного берега Крыма (ЮБК) согласован, новые энергообъекты снизят риски... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T16:57+0300
2024-05-29T17:00+0300
россия
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/83892/70/838927091_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55640fcdfea5d7faa8bbaeb5ba0b6563.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. План финансирования строительства объектов транзитных линий электропередачи 110 кВ Южного берега Крыма (ЮБК) согласован, новые энергообъекты снизят риски ограничения электроснабжения в период высоких температур, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.Как говорится в сообщении Минэнерго, в рамках рабочей поездки в Крым Грабчак провёл встречу с главой региона Сергеем Аксёновым по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса."Замминистра рассказал, что согласованы планы по финансированию строительства объектов транзитных сетей 110 кВ Южного берега Крыма (ЮБК)", - говорится в сообщении.Он также отметил, что "строительство объектов позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона и снизить риски ограничения электроснабжения в период высоких температур".Кроме того, стороны обсудили реализацию дополнительных мероприятий по повышению устойчивости объектов ТЭК к нештатным ситуациями, а также развитие и повышение эффективности функционирования газотранспортной системы полуострова.
https://1prime.ru/20240521/tsivilev-848360242.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83892/70/838927091_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a654e59cca2e427c59bcfa5f3b97fe1d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ, Энергетика
16:57 29.05.2024 (обновлено: 17:00 29.05.2024)
 
Минэнерго согласовало плана финансирования создания объектов ЛЭП в Крыму

Минэнерго одобрило плана финансирования создания объектов транзитных ЛЭП в Крыму

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. План финансирования строительства объектов транзитных линий электропередачи 110 кВ Южного берега Крыма (ЮБК) согласован, новые энергообъекты снизят риски ограничения электроснабжения в период высоких температур, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.
Как говорится в сообщении Минэнерго, в рамках рабочей поездки в Крым Грабчак провёл встречу с главой региона Сергеем Аксёновым по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса.
"Замминистра рассказал, что согласованы планы по финансированию строительства объектов транзитных сетей 110 кВ Южного берега Крыма (ЮБК)", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что "строительство объектов позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона и снизить риски ограничения электроснабжения в период высоких температур".
Кроме того, стороны обсудили реализацию дополнительных мероприятий по повышению устойчивости объектов ТЭК к нештатным ситуациями, а также развитие и повышение эффективности функционирования газотранспортной системы полуострова.
Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
Цивилев не будет менять команду в Минэнерго
21 мая, 11:41
 
ЭнергетикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала