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Путин рассказал, где решаются ключевые для страны задачи - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал, где решаются ключевые для страны задачи
Путин рассказал, где решаются ключевые для страны задачи - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, где решаются ключевые для страны задачи
Президент России Владмир Путин призвал не забывать, что главные задачи будущего страны решаются в настоящее время на передовой. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T17:12+0300
2024-05-29T17:12+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владмир Путин призвал не забывать, что главные задачи будущего страны решаются в настоящее время на передовой."Мы с вами знаем, у всех на слуху, основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения. Никогда не нужно об этом забывать",— отметил российский лидер.Путин также отметил, что власти должны понимать, на каком важном этапе истории страны они выполняют свою работу.В повестку расширенного заседания Совета при Президенте России по стратегическому развитию и комиссий Госсовета был включен вопрос о разработке новых национальных проектов на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, направленных на достижение национальных целей развития.
https://1prime.ru/20240529/putin-848650269.html
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
17:12 29.05.2024
 
Путин рассказал, где решаются ключевые для страны задачи

Путин: ключевые для страны задачи решаются сейчас на фронте

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владмир Путин призвал не забывать, что главные задачи будущего страны решаются в настоящее время на передовой.
"Мы с вами знаем, у всех на слуху, основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения. Никогда не нужно об этом забывать",— отметил российский лидер.
Путин также отметил, что власти должны понимать, на каком важном этапе истории страны они выполняют свою работу.
В повестку расширенного заседания Совета при Президенте России по стратегическому развитию и комиссий Госсовета был включен вопрос о разработке новых национальных проектов на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, направленных на достижение национальных целей развития.
Президент РФ Владимир Пути - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
Путин поставил в пример чиновникам работу военных на линии фронта
16:50
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
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