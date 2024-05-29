https://1prime.ru/20240529/putin-848651351.html

Путин рассказал, где решаются ключевые для страны задачи

Путин рассказал, где решаются ключевые для страны задачи - 29.05.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, где решаются ключевые для страны задачи

Президент России Владмир Путин призвал не забывать, что главные задачи будущего страны решаются в настоящее время на передовой. | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T17:12+0300

2024-05-29T17:12+0300

2024-05-29T17:12+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владмир Путин призвал не забывать, что главные задачи будущего страны решаются в настоящее время на передовой."Мы с вами знаем, у всех на слуху, основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения. Никогда не нужно об этом забывать",— отметил российский лидер.Путин также отметил, что власти должны понимать, на каком важном этапе истории страны они выполняют свою работу.В повестку расширенного заседания Совета при Президенте России по стратегическому развитию и комиссий Госсовета был включен вопрос о разработке новых национальных проектов на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, направленных на достижение национальных целей развития.

https://1prime.ru/20240529/putin-848650269.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин