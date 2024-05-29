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США могут могут попросить страны Азии разместить у себя РСМД, заявил Лавров

США могут могут попросить страны Азии разместить у себя РСМД, заявил Лавров - 29.05.2024, ПРАЙМ

США могут могут попросить страны Азии разместить у себя РСМД, заявил Лавров

США могут обратиться к азиатским странам с просьбой предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил министр иностранных | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T12:11+0300

2024-05-29T12:11+0300

2024-05-29T12:11+0300

вооружения

сергей лавров

россия

сша

ракеты

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. США могут обратиться к азиатским странам с просьбой предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава внешнеполитического ведомства выступил на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации на Украине.По словам Лаврова, Вашингтон принял решение выйти из договора РСМД, чтобы освоить новые просторы, в том числе Филиппины. "И я уверен, что другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона тоже получат просьбы предоставить гостеприимную территорию для похожего рода вооружений", - добавил министр.

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сша

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сергей лавров, россия, сша, ракеты