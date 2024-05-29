https://1prime.ru/20240529/rybolovstvo-848643668.html
Путин подписал закон для создания благоприятных условий рыболовства
Путин подписал закон для создания благоприятных условий рыболовства - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон для создания благоприятных условий рыболовства
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правоотношений в области рыболовства. Соответствующий документ размещен на... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T14:04+0300
2024-05-29T14:04+0300
2024-05-29T14:05+0300
экономика
владимир путин
закон
рыболовство
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правоотношений в области рыболовства. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вносит изменения в действующее законодательство в целях создания благоприятных условий для ведения промысла не только в рыбохозяйственных бассейнах на территории России, но и в районах действия международных договоров. При этом ряд полномочий переходит от Росрыболовства к Минсельхозу – в том числе по установлению общего допустимого улова водных биоресурсов и перечня их видов, в отношении которых устанавливается такой лимит, для каждого рыбохозяйственного бассейна. Правительство РФ будет устанавливать порядок определения и утверждения общего допустимого улова в районах действия международных договоров, а Росрыболовство – перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых он устанавливается. Эти изменения призваны повысить эффективность регулирования рыболовства в таких районах. Помимо этого, в районах действия международных договоров виды и объемы добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ на конкретный календарный год в случае отсутствия решений межгосударственных органов по ним будут определяться в порядке, установленном кабмином России. Кроме того, рыболовам, использующим суда, в обязательном порядке оснащенные техническими средствами контроля, разрешается до 1 января 2026 года вести рыболовный журнал не только в электронном, но и в бумажном виде. Сейчас они обязаны вести этот журнал только в электронном виде. Однако в Азовском и Черном морях, например, вблизи Крыма и Северного Приазовья, это невозможно – там уже долгое время нет связи из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Закон, который содержит и некоторые другие изменения, вступает в силу с 1 декабря 2024 года, а норма об использовании бумажного рыболовного журнала – со дня официального опубликования закона.
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владимир путин, закон, рыболовство
Экономика, Владимир Путин, закон, рыболовство
Путин подписал закон для создания благоприятных условий рыболовства
Путин подписал закон для создания благоприятных условий рыболовства
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правоотношений в области рыболовства. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ вносит изменения в действующее законодательство в целях создания благоприятных условий для ведения промысла не только в рыбохозяйственных бассейнах на территории России, но и в районах действия международных договоров.
При этом ряд полномочий переходит от Росрыболовства к Минсельхозу – в том числе по установлению общего допустимого улова водных биоресурсов и перечня их видов, в отношении которых устанавливается такой лимит, для каждого рыбохозяйственного бассейна.
Правительство РФ будет устанавливать порядок определения и утверждения общего допустимого улова в районах действия международных договоров, а Росрыболовство – перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых он устанавливается. Эти изменения призваны повысить эффективность регулирования рыболовства в таких районах.
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Помимо этого, в районах действия международных договоров виды и объемы добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ на конкретный календарный год в случае отсутствия решений межгосударственных органов по ним будут определяться в порядке, установленном кабмином России.
Кроме того, рыболовам, использующим суда, в обязательном порядке оснащенные техническими средствами контроля, разрешается до 1 января 2026 года вести рыболовный журнал не только в электронном, но и в бумажном виде. Сейчас они обязаны вести этот журнал только в электронном виде. Однако в Азовском и Черном морях, например, вблизи Крыма и Северного Приазовья, это невозможно – там уже долгое время нет связи из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Закон, который содержит и некоторые другие изменения, вступает в силу с 1 декабря 2024 года, а норма об использовании бумажного рыболовного журнала – со дня официального опубликования закона.