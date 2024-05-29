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Названо число стран, профинансировавших закупку снарядов для Киева - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Названо число стран, профинансировавших закупку снарядов для Киева
Названо число стран, профинансировавших закупку снарядов для Киева - 29.05.2024, ПРАЙМ
Названо число стран, профинансировавших закупку снарядов для Киева
Всего лишь четыре государства из 18 "Дания, Канада, Нидерланды и Португалия) исполнили финансовые обязательства в рамках февральской инициативы Чехии по... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T10:26+0300
2024-05-29T10:26+0300
вооружения
поддержка украины
чехия
поставки боеприпасов
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Всего лишь четыре государства из 18 "Дания, Канада, Нидерланды и Португалия) исполнили финансовые обязательства в рамках февральской инициативы Чехии по поставке боеприпасов Киеву. Деньги идут медленно. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на главу минобороны Чехии Яну Чернохову. План по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах для Украины, известный как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была озвучен на публике президентом Чехии Петром Павелом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. Он сообщал, что Прага идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые можно передать Украине в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. По данным портала, всего к инициативе подключились 18 стран, в основном члены Евросоюза и НАТО. При этом отмечается, что сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок. "Средства поступают медленно, мы не можем покупать боеприпасы в долг", — процитировал портал слова Черноховой. Ранее чешский премьер Петр Фиала заявлял, что первые поставки снарядов калибра 155 миллиметров выполнят уже в июне. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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поддержка украины, чехия, поставки боеприпасов
Вооружения, поддержка Украины, ЧЕХИЯ, поставки боеприпасов
10:26 29.05.2024
 
Названо число стран, профинансировавших закупку снарядов для Киева

Euractiv: лишь четыре страны оплатили закупку снарядов Киеву по инициативе Чехии

© Фото : Public domain/Sgt. Matthew CallahanМорской пехотинец бежит со 100-фунтовым инертным гаубичным снарядом
Морской пехотинец бежит со 100-фунтовым инертным гаубичным снарядом - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© Фото : Public domain/Sgt. Matthew Callahan
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Всего лишь четыре государства из 18 "Дания, Канада, Нидерланды и Португалия) исполнили финансовые обязательства в рамках февральской инициативы Чехии по поставке боеприпасов Киеву. Деньги идут медленно. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на главу минобороны Чехии Яну Чернохову.
План по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах для Украины, известный как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была озвучен на публике президентом Чехии Петром Павелом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. Он сообщал, что Прага идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые можно передать Украине в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
По данным портала, всего к инициативе подключились 18 стран, в основном члены Евросоюза и НАТО. При этом отмечается, что сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок.
"Средства поступают медленно, мы не можем покупать боеприпасы в долг", — процитировал портал слова Черноховой.
Ранее чешский премьер Петр Фиала заявлял, что первые поставки снарядов калибра 155 миллиметров выполнят уже в июне.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
Вооруженияподдержка УкраиныЧЕХИЯпоставки боеприпасов
 
 
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