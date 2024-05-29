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Проспорили. Сотовая связь снова начнет дорожать

Проспорили. Сотовая связь снова начнет дорожать - 29.05.2024, ПРАЙМ

Проспорили. Сотовая связь снова начнет дорожать

ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного роста цен. Помешает ли это повышению тарифов на услуги связи, рассказал агентству “Прайм” генеральный... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T03:03+0300

2024-05-29T03:03+0300

2024-05-29T03:03+0300

эксклюзив

мтс

предупреждение фас

сотовая связь

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного роста цен. Помешает ли это повышению тарифов на услуги связи, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.В апреле и марте МТС повысила стоимость услуг сотовой связи для более 30 миллионов абонентов в среднем на 8% А это, по мнению ФАС, ущемляет интересы абонентов. Однако операторы имеют право поднимать цены на уровень не выше инфляции. МТС увеличил стоимость на 8 процентов, а уровень инфляции за этот период был точно не меньше, считает Кусков.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ МТС утверждают, что рост абонентской платы экономически обоснован, и компания заранее представляла в ФАС подтверждения этому. Были предоставлены все сметы и доказательства того, что инвестиции были направлены на развитие сети и улучшение качества связи. А в ФАС говорят, что этих материалов не видели. “Вероятно, в этот вопрос следует внести ясность”, - считает Кусков.По его словам, сегодня операторы испытывают проблемы с отсутствием базовых станций и другого активного оборудования, которое ввозится параллельным импортом. Естественно, затраты растут. Это касается и других категорий товаров. Таким образом увеличение стоимости на услуги связи вполне обосновано. Вряд ли тарифы будут снижены.Но, несмотря на это, сотовая связь в России одна из самых дешевых в мире. Цены на нее продолжат расти в установленных законом рамках, это неизбежно в текущих условиях и вряд ли может быть оспорено. “Очень бы хотелось, чтобы Минцифры обратило внимание ФАС на предметность подобных дел”, - подытожил Кусков.

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эксклюзив, мтс, предупреждение фас, сотовая связь