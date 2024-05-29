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Задача по наращиванию производства СПГ должна быть выполнена, заявили в МИД

Задача по наращиванию производства СПГ должна быть выполнена, заявили в МИД - 29.05.2024, ПРАЙМ

Задача по наращиванию производства СПГ должна быть выполнена, заявили в МИД

Задача по увеличение объемов выпуска российского СПГ до 100 миллионов тонн в ближайшие десять лет должна быть выполнена. Об этом заявил в интервью РИА Новости... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T09:05+0300

2024-05-29T09:05+0300

2024-05-29T09:05+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Задача по увеличение объемов выпуска российского СПГ до 100 миллионов тонн в ближайшие десять лет должна быть выполнена. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Он отметил, что нелегитимные действия США направлены на подрыв функционирования "Арктик СПГ-2" и других СПГ-проектов, среди которых "Ямал", "Сахалин-1" и "Сахалин-2". "Учитывая это, защита и развитие данного сектора ТЭК – важнейшие направления в рамках деятельности по укреплению суверенитета российской энергетической отрасли и дальнейшего повышения ее эффективности. С учетом роста мировой потребности в СПГ задача по наращиванию производства отечественного СПГ до отметки в 100 миллионов тонн в ближайшее десятилетие, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, безусловно, должна быть выполнена", — сказал дипломат. Проект "Арктик СПГ 2" предполагает постройку трех очередей по выпуску СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Компания "Новатэк" имеет в проекте долю в 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. Токио планировал приобретать с проекта два миллиона тонн СПГ в год. Минфин США в ноябре 2023 года включи в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" — дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву. При этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В РФ не раз отмечали, что способны справиться с давлением Запада, которому не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.

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санкции против рф, спг, экспорт спг