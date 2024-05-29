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В ГД призвали сохранять налоговые стимулы для развития экономики России - 29.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ГД призвали сохранять налоговые стимулы для развития экономики России
В ГД призвали сохранять налоговые стимулы для развития экономики России - 29.05.2024, ПРАЙМ
В ГД призвали сохранять налоговые стимулы для развития экономики России
Важно, что налоговые стимулы для развития российской экономики сохраняются, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по экономической... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T09:32+0300
2024-05-29T09:32+0300
экономика
россия
госдума
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Важно, что налоговые стимулы для развития российской экономики сохраняются, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов ("Единая Россия"), комментируя предложения Минфина РФ по совершенствованию налоговой системы страны. "Важно, что сохраняются налоговые стимулы для развития экономики. Поддержку получат те компании, которые не выводят полученную прибыль в офшоры и откладывают ее в дивиденды, а направляют на инвестиции, расширение производства или вкладывают в социальную инфраструктуру региона, где компания получает прибыль", - сказал депутат. Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Однако для инвестирующих компаний государство предпринимает целый ряд дополнительных мер. Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а вкладывает ее в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру, пояснило министерство. При этом на бессрочной основе предлагается продлить возможность применения инвестиционного налогового вычета (ИНВ) и режима региональных инвестиционных проектов для организаций, подлежащих включению в реестр. Дополнительно вводится федеральный инвестиционный вычет, только за счет федеральной части налога на прибыль, как и просил бизнес. Его конкретные параметры, требования к получателям будут определяться правительством РФ. "Система налоговых вычетов, как показывает практика, хорошо стимулирует внутренний спрос", - заметил Алтухов. Он также обратил внимание, что "в обществе есть устойчивый запрос на социальную справедливость", поэтому налоговые новации направлены именно на это. "Предложено вывести налоговый вычет для семей с детьми при определенном уровне доходов, прогрессивная шкала затронет доходы только чуть более 3% работающего населения", - пояснил депутат. Согласно предложенным Минфином изменениям, для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%, то есть ставка НДФЛ для них фактически составит 6%.
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россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
09:32 29.05.2024
 
В ГД призвали сохранять налоговые стимулы для развития экономики России

Алтухов: важно сохранять налоговые стимулы для развития экономики России

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Важно, что налоговые стимулы для развития российской экономики сохраняются, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов ("Единая Россия"), комментируя предложения Минфина РФ по совершенствованию налоговой системы страны.
"Важно, что сохраняются налоговые стимулы для развития экономики. Поддержку получат те компании, которые не выводят полученную прибыль в офшоры и откладывают ее в дивиденды, а направляют на инвестиции, расширение производства или вкладывают в социальную инфраструктуру региона, где компания получает прибыль", - сказал депутат.
Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Однако для инвестирующих компаний государство предпринимает целый ряд дополнительных мер. Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а вкладывает ее в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру, пояснило министерство.
При этом на бессрочной основе предлагается продлить возможность применения инвестиционного налогового вычета (ИНВ) и режима региональных инвестиционных проектов для организаций, подлежащих включению в реестр. Дополнительно вводится федеральный инвестиционный вычет, только за счет федеральной части налога на прибыль, как и просил бизнес. Его конкретные параметры, требования к получателям будут определяться правительством РФ.
"Система налоговых вычетов, как показывает практика, хорошо стимулирует внутренний спрос", - заметил Алтухов. Он также обратил внимание, что "в обществе есть устойчивый запрос на социальную справедливость", поэтому налоговые новации направлены именно на это. "Предложено вывести налоговый вычет для семей с детьми при определенном уровне доходов, прогрессивная шкала затронет доходы только чуть более 3% работающего населения", - пояснил депутат.
Согласно предложенным Минфином изменениям, для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%, то есть ставка НДФЛ для них фактически составит 6%.
 
ЭкономикаРОССИЯГосдума
 
 
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