https://1prime.ru/20240529/sud-848640216.html

Бизнесмен Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям

Бизнесмен Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям - 29.05.2024, ПРАЙМ

Бизнесмен Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям

Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл суд у Совета Евросоюза, говорится в постановлении судебного органа в Люксембурге. | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T13:06+0300

2024-05-29T13:06+0300

2024-05-29T13:23+0300

ес

суд

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл суд у Совета Евросоюза, говорится в постановлении судебного органа в Люксембурге.Документ оказался в распоряжении агентства Риа Новости. В сентябре 2023 года Совет исключил ряд принимателей из санкционных списков, в том числе Ахмедова.Согласно предписанию суда, Совет ЕС аннулирует все постановления об ограничениях против бизнесмена, а также оплатит все судебные издержки.

https://1prime.ru/20240523/sud-848438833.html

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