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Бизнесмен Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Бизнесмен Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям
Бизнесмен Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям - 29.05.2024, ПРАЙМ
Бизнесмен Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям
Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл суд у Совета Евросоюза, говорится в постановлении судебного органа в Люксембурге. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T13:06+0300
2024-05-29T13:23+0300
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суд
бизнес
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл суд у Совета Евросоюза, говорится в постановлении судебного органа в Люксембурге.Документ оказался в распоряжении агентства Риа Новости. В сентябре 2023 года Совет исключил ряд принимателей из санкционных списков, в том числе Ахмедова.Согласно предписанию суда, Совет ЕС аннулирует все постановления об ограничениях против бизнесмена, а также оплатит все судебные издержки.
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ес, суд, бизнес
ЕС, суд, Бизнес
13:06 29.05.2024 (обновлено: 13:23 29.05.2024)
 
Бизнесмен Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям

Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© Фото : официальный сайт EU
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл суд у Совета Евросоюза, говорится в постановлении судебного органа в Люксембурге.
Документ оказался в распоряжении агентства Риа Новости.
В сентябре 2023 года Совет исключил ряд принимателей из санкционных списков, в том числе Ахмедова.
Согласно предписанию суда, Совет ЕС аннулирует все постановления об ограничениях против бизнесмена, а также оплатит все судебные издержки.
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