https://1prime.ru/20240529/sud-848640216.html
Бизнесмен Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям
Бизнесмен Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям - 29.05.2024, ПРАЙМ
Бизнесмен Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям
Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл суд у Совета Евросоюза, говорится в постановлении судебного органа в Люксембурге. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T13:06+0300
2024-05-29T13:06+0300
2024-05-29T13:23+0300
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл суд у Совета Евросоюза, говорится в постановлении судебного органа в Люксембурге.Документ оказался в распоряжении агентства Риа Новости. В сентябре 2023 года Совет исключил ряд принимателей из санкционных списков, в том числе Ахмедова.Согласно предписанию суда, Совет ЕС аннулирует все постановления об ограничениях против бизнесмена, а также оплатит все судебные издержки.
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ес, суд, бизнес
Бизнесмен Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям
Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям
БРЮССЕЛЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл суд у Совета Евросоюза, говорится в постановлении судебного органа в Люксембурге.
Документ оказался в распоряжении агентства Риа Новости.
В сентябре 2023 года Совет исключил ряд принимателей из санкционных списков, в том числе Ахмедова.
Согласно предписанию суда, Совет ЕС аннулирует все постановления об ограничениях против бизнесмена, а также оплатит все судебные издержки.
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